Coluna Edmar Ferreira

Morumbi em forma de caldeirão. É assim que os jogadores do São Paulo esperam encontrar o estádio esta noite para o importante compromisso contra o Coritiba, às 19h30, no complemento da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O São Paulo está na 16.ª posição, uma acima da zona de rebaixamento, com os mesmos 19 pontos do Coritiba. O time da casa leva vantagem no saldo de gols.

Clima mudou consideravelmente após a virada épica diante do Botafogo, no Engenhão, por 4 a 3. A insegurança deu lugar a confiança. Tem torcedor que está falando até em brigar por uma vaga na Taça Libertadores após a chegada do profeta Hernanes. Mas Dorival Júnior mantém os pés no chão. Sabe que nesta temporada o principal objetivo é livrar o São Paulo de seu primeiro rebaixamento no Brasileirão.

Diante dos paranaenses, o São Paulo tentará alcançar a quarta partida sem derrotas. A única dúvida de Dorival Júnior estava no ataque entre Marcinho e Marcos Guilherme. Pelo visto, o ex-atacante do São Bernardo ganhou a concorrência, pelo menos para esta partida. Apesar de marcar dois gols em sua estreia pelo São Paulo, Marcos Guilherme deve aguardar uma nova oportunidade no banco de reservas.

Atacante Wellington Nem será submetido a uma cirurgia no joelho direito na próxima semana e não joga mais pelo São Paulo neste ano. Após exames foi constatado que o jogador sofreu uma ruptura dos ligamentos cruzado e colateral medial. O tempo de recuperação é de seis meses. Wellington Nem está emprestado pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, até o final do ano. Desta forma, existe a possibilidade do jogador não atuar mais pelo Tricolor.

O destino do volante Felipe Melo no Palmeiras está traçado. O diretor de futebol do clube, Alexandre Mattos, disse que o jogador de 33 anos vai treinar separado do restante do elenco enquanto aguarda uma futura negociação. A possibilidade do Pitbull voltar a vestir a camisa do Verdão está encerrada após conflitos com o técnico Cuca. Foram 27 jogos, nenhum título e apenas dois gols no Paulistão.

Resultados da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B: Figueirense 2 x 2 Juventude, Brasil-RS 0 x 0 Boa Esporte, Paraná 4 x 1 CRB, Santa Cruz 1 x 2 Paysandu, Vila Nova-GO 0 x 1 Náutico, Oeste 1 x 1 ABC, América-MG 3 x 2 Londrina, Ceará 3 x 1 Criciúma, Luverdense 1 x 0 Guarani e Internacional-RS 3 x 0 Goiás.

A classificação da Série B está assim: 1) América-MG 36, 2) Internacional-RS 30, 3) Vila Nova-GO 29, 4) Ceará, Guarani e Juventude 28, 7) Paraná e Londrina 27, 9) Criciúma 26, 10) CRB e Boa Esporte 25, 12) Oeste 24, 13) Goiás, Paysandu e Santa Cruz 23, 16) Brasil-RS 21, 17) Luverdense 20, 18) Figueirense 17, 19) ABC 16 e 20) Náutico 11.

Emocionante. Assim foi o gol de Leandro Damião em seu retorno ao Internacional-RS. De volta ao Colorado após defender Santos, Bétis e Flamengo, o goleador marcou um gol de pênalti na vitória sobre o Goiás por 3 a 0, no Beira-Rio. A torcida gaúcha foi a loucura e gritou em coro o nome do matador, que novamente homenageou seu pai, o famoso Bigode.

Neymar será apresentado pela PSG na Torre Eiffel e não no Estádio Parc des Princes. A prefeitura de Paris já deu sinal verde para a mega festa que está sendo preparada para o fim de semana. Tudo para receber o futuro Bola de Ouro.

A multa rescisória com o Barcelona chegou aos 222 milhões de euros (R$ 815 milhões), mais do que o dobro do valor pago pelo Manchester United para a Juventus de Turim pelo volante francês Paul Pogba (recorde atual).

No PSG, Neymar, que receberá cerca de 30 milhões de euros por ano (R$ 110 milhões), terá a companhia de vários brasileiros, entre eles os zagueiros Thiago Silva e Marquinhos, o recém-contratado lateral Daniel Alves (seu melhor amigo), além do volante Thiago Motta, naturalizado italiano e do meia Lucas, ex-São Paulo.

A formação do novo PSG seria essa: Trapp, Dani Alves, Thiago Silva, Marquinhos e Kurzawa; Verratti, Rabiot, Matuidi e Di Maria; Cavani e Neymar. Provavelmente, a pedido do próprio Neymar, o time francês se reforce também com o chileno Alexis Sanchez, do Arsenal, apontado pelo brasileiro como um parceiro ideal de ataque para formar um trio ofensivo. Cavani seria o outro.

Neymar já faz parte do passado para o Barcelona. Algumas horas após a confirmação de sua saída, fotos do brasileiro no entorno do Camp Nou foram cobertas pelas de outros atletas. Funcionários trabalharam para cobrir as imagens e substituí-las. Em uma delas, Busquets passou a formar o quinteto de estrelas com Piqué, Suárez, Messi e Iniesta.

Pelo Barcelona foram 186 jogos, 105 gols, 59 assistências, 140 vitórias (75%) e oito títulos conquistados. Já o Santos deve receber algo em torno de R$ 40 milhões por ser o formador do craque. Presidente Modesto Roma Júnior deve pagar boa parte das dívidas com o atual elenco, principalmente os direitos de imagem.

Seleção Brasileira Feminina de Futebol perdeu para os EUA por 4 a 3, em San Diego, pelo Torneio das Nações. Brasil sofreu três gols após os 35 minutos do 2º tempo. Andressinha (2) e Bruna anotaram para nossa seleção. Time comandado por Emily Lima soma um ponto em dois jogos e ocupa a 3ª colocação. Austrália tem 6, EUA tem 3 e Japão soma 1.

Brasil volta a campo pelo Torneio das Nações hoje, às 20h15 (de Brasília) contra a Austrália. Na derrota para os EUA, Emily Lima escalou nossa seleção com: Bárbara; Letícia (Maria), Bruna Benites, Mônica e Jucinara (Tamires); Andressinha, Djenifer e Debinha; Gabi Nunes (Camila), Marta e Bia Zaneratto (Ludmila).

Mundo do tênis em luto pelo falecimento do ex-tenista Jérôme Golmard aos 43 anos. O francês deixou o esporte após ser diagnosticado com uma esclerose lateral amiotrófica. Golmard chegou a ser 22º colocado no ranking mundial, após ter vencido o então ATP 250 de Dubai e o ATP 250 de Chennai. Ele também representou a seleção de seu país na Copa Davis.