Coluna Edmar Ferreira

Tem início hoje a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro: 19h30 – Sport x Fluminense e Chapecoense x Bahia; 21h – Atlético-MG x Corinthians e Vitória x Ponte Preta e às 21h45 – Botafogo x Palmeiras, Santos x Flamengo e Atlético-GO x Grêmio. Amanhã: 19h30 – São Paulo x Coritiba e 19h30 – Atlético-PR x Avaí e 20h – Vasco da Gama x Cruzeiro.

A classificação está assim: 1) Corinthians 41, 2) Grêmio 33, 3) Santos 31, 4) Palmeiras e Flamengo 29, 6) Sport 27, 7) Botafogo 24, 8) Vasco da Gama, Cruzeiro e Atlético-MG 23, 11) Ponte Preta, Chapecoense e Fluminense 21, 14) Atlético/PR 20, 15) Bahia, São Paulo e Coritiba 19, 18) Avaí 17, 19) Vitória 13 e 20) Atlético-GO 12.

Meus palpites para a rodada deste meio de semana (ando acertando mais do que errando): Sport 1 x 1 Fluminense, Chapecoense 1 x 1 Bahia, Atlético-MG 0 x 0 Corinthians, Vitória 1 x 2 Ponte Preta, Botafogo 1 x 0 Palmeiras, Santos 1 x 1 Flamengo, Atlético-GO 1 x 3 Grêmio, São Paulo 2 x 0 Coritiba, Atlético-PR 3 x 0 Avaí e Vasco da Gama 2 x 1 Cruzeiro.

Dados interessantes trazidos pelo Estadão. Em 11 das 14 edições do Campeonato Brasileiro que foram disputadas por pontos corridos, ou seja, desde 2003, o time que terminou o primeiro turno na frente foi o campeão.

O Corinthians por exemplo, foi campeão três vezes e em todas elas, o Timão terminou em primeiro ao final do turno inicial: 2005, 2011 e 2015. Em apenas três ocasiões o primeiro colocado ao final do turno não ficou com o caneco: Grêmio em 2008 (São Paulo campeão); Internacional/RS em 2009 (Flamengo campeão) e o Atlético-MG em 2012 (Fluminense campeão).

O aproveitamento do Corinthians, com os 41 pontos, é o melhor da história dos pontos corridos após 17 rodadas. Os que mais se aproximaram desse número foram o Atlético-MG de 2012 e o Cruzeiro de 2014, ambos com 39 pontos. Se o time de Fábio Carille vencer o Atlético/MG hoje e o Sport no sábado, alcançará os mesmos 47 pontos que o Cruzeiro fez em 2003. Mas naquele ano o Brasileirão foi disputado por 24 equipes, ou seja, cada turno teve 23 rodadas e não 19.

Empate entre Corinthians e Flamengo registrou 44.682 pagantes. Trata-se do terceiro maior público do Itaquerão, atrás apenas da decisão do Paulistão contra a Ponte Preta (46.017) e da goleada sobre o São Paulo por 6 a 1, há dois anos (44.976). Jô disse ontem que não vai comemorar se marcar um gol no Atlético/MG por respeito. Acho correto.

Palmeiras já gastou com Felipe Melo algo em torno de R$ 4,3 milhões. Seja sincero, isso não é jogar dinheiro fora? O que o tal Pitbull trouxe de vantagem para o clube? Nada. Só desavença, intrigas, brigas e suspensões. Não ganhou nenhum título e só plantou a discórdia. E não foi falta de aviso. Ou você acha que ele se converteria por jogar no Brasil?

O lateral-esquerdo Caju foi reprovado nos exames médicos do Lille. A transferência do Santos para o futebol francês, que era dada como certa, pode não se concretizar. Um problema crônico no púbis teria sido detectado. Outra informação, é que existe uma diferença considerável de força entre uma perna e outra. Além disso, o histórico de lesões musculares preocupa a diretoria do Lille. Só este ano foram duas, uma na coxa e outra na panturrilha.

Mais uma joia da base assinou seu primeiro contrato profissional com o Santos. Destaque do time Sub-17, Moraes tem acordo firmado até agosto de 2020. A multa rescisória é de 50 milhões de euros (R$ 183 milhões). O atacante marcou 70 gols na base do Peixe, isso em competições oficiais. E olha que o talentoso goleador sofreu duas graves lesão no joelho, ficando mais de um ano sem jogar.

O volante Otávio, que se destaca no Campeonato Brasileiro pelo número de bolas roubadas, será confirmado como novo reforço do Bordeuax. O time francês pagaria 7 milhões de euros (R$ 25 milhões). O jogador de 23 anos deve se apresentar ao novo clube já no fim de semana, para realizar exames médicos e assinar contrato.

Tite fará no próximo dia 10, a convocação da Seleção Brasileira para os jogos contra Equador e Colômbia, nos dias 31 de agosto e 5 de setembro, respectivamente, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo da Rússia, no ano que vem. A lista será revelada na sede da entidade, às 11h. Os goleiros Cássio e Vanderlei devem ser chamados.

A Confederação Brasileira de Futsal anunciou a formação da nova comissão técnica da seleção masculina. Marquinhos Xavier será o substituto de PC Oliveira. Além disso, está confirmado o retorno do craque Falcão ao selecionado. Ou seja, ele abandonará a aposentadoria. O novo ciclo visa o Mundial de 2020, ainda sem sede definida.

Finalmente, Thomaz Bellucci não caiu em uma estreia. Após perder os últimos seis jogos, o brasileiro estreou com vitória no ATP 250 de Kitzbühel, na Áustria. Ele venceu o ucraniano Alexandr Dolgopolov por 2 sets a 1, parciais de 6/2, 5/7 e 6/4. No novo ranking da ATP, Bellucci caiu para a 80ª posição. Rogério Dutra Silva está em 64º lugar e segue como o número 1 do país. Thiago Monteiro é o 110º.

A Seleção Brasileira Feminina de Vôlei começa hoje a disputa da Fase Final do Grand Prix, em Nanjing, na China. O primeiro desafio do Brasil será justamente contra as chinesas, às 8h30 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo da TV Globo e do SporTV 2. A equipe de José Roberto Guimarães é a atual campeã e luta pelo 12º título da competição.

Paris, na França, foi confirmada como sede dos Jogos Olímpicos de 2024. Quatro anos depois, em 2028, será a vez de Los Angeles, nos EUA.

Curiosidade do dia: O primeiro confronto entre seleção paulista e seleção carioca aconteceu no dia 19 de outubro de 1901 e o placar foi de 1 a 1. O jogo foi em São Paulo e os jogadores cariocas vieram de trem. Cada um pagou sua despesa, que foi de 130 mil reis, entre passagem e estadia no hotel.