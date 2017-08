CARTA DE APOIO A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS “NOVO TEMPO” QUE ESTEVE EM CHAMAS NA ÚLTIMA SEMANA

A Associação de Catadores de Materiais Recicláveis “Novo Tempo” tem seu estatuto constituído no dia 28 de novembro de 2016, dando início a formação de uma instituição que têm por objetivo, colaborar para uma cidade mais limpa e justa para seus habitantes, através de atividades de educação ambiental e recolhimento de materiais recicláveis com a forma de trabalho chamado “porta a porta” e ainda através da limpeza de terrenos alvos de descarte incorretos de inservíveis à população.

Assim as atividades da Associação Novo Tempo contribuem para a limpeza da cidade, ajuda a prolongar a vida útil do aterro municipal, capacita pessoas de vulnerabilidade social, traz maior dignidade e esperança de vida para famílias carentes que hoje são associadas, além de contribuir como um todo à população local.

A Associação apresenta em seu quadro,24 associados, trabalhando através dos princípios da Economia Solidária, tendo dentre seus objetivos: a assistência e desenvolvimento social; o desenvolvimento econômico, social e combate à pobreza; conscientização e sensibilização, envolvendo e comprometendo os associados e a comunidade em ações de defesa do meio ambiente, fomentando a coleta seletiva e promovendo a educação ambiental; ética, paz, cidadania, direitos humanos, democracia e de outros valores universais; e, sobretudo geração do trabalho e renda, incentivando a organização comunitária, dentre outros objetivos detalhados em seu Estatuto Social.

No entanto, desde sua constituição esta passa por dificuldades, como: reiniciar a construção de novo espaço para suas instalações em nova área cedida por seção de uso pela Prefeitura Municipal; furtos desde materiais recicláveis a materiais de construção, que encontravam-se sob seu domínio. A mais recente dificuldade foi o incêndio da área provisória da Associação, que resultou em numerosos prejuízos para todos os Associados. Este lastimoso fato chamou a atenção da população local e regional.

Dessa forma, diante desses fatos, órgãos e entidades assistenciais da cidade, bem como igrejas, vêm se mobilizando para campanhas, a fim de ajudar estas famílias dos associados prejudicadas com o incêndio. A UNEAMB, através do Projeto UMA – Unidos ao Meio Ambiente, em parceria com empresas e instituições do município, também estão abraçados nesta causa, colaborando com alimentos necessários a estas pessoas, que com seu trabalho, trazem retorno e benefícios inquestionáveis ao Meio Ambiente.

Assim segundo a Geógrafa e Gestora Ambiental Jéssica Minillo, presidente do Conselho Fiscal da Associação Novo Tempo, faz-se necessário um apelo para toda a comunidade rio-clarense, a fim de unir-se nesta causa ajudando as famílias dos catadores a construir e concretizar este sonho. Os materiais recicláveis podem ser entregues no Ecoponto do Jardim Inocoop, que se localiza no final da Avenida Tancredo Neves com a Rodovia Fausto Santo Mauro, bem como também doações de cestas básicas, roupas, além de materiais de construção como cimento, telhas, alambrados, lonas, e também orientação técnica como carpinteiro, para assim acelerar as obras do local definitivo da Associação. Os contatos podem ser feitos através dos Telefones (19) 3023-0187 / (19) 9.9133-9914 e e-mailreciclanovotempo@gmail.com.“Família Novo Tempo”, assim conhecida, agradece antecipadamente a todos que colaborarem e que consequentemente estão contribuindo para um ambiente mais justo e equilibrado para a cidade de Rio Claro.