Bairro Nova Rio Claro recebe melhorias após anos de espera dos moradores

A Prefeitura de Rio Claro está fazendo melhorias no bairro Jardim Nova Rio Claro que há anos não recebia nenhuma benfeitoria. Os serviços começaram nessa quarta-feira (02) e incluem poda de árvores, roçagem do mato, capinação, retirada de entulho, pintura da ponte, colocação de raspa de asfalto em via, construção de calçadas na continuação da passagem de pedestres da ponte, que também está mais segura com a troca de três braços de iluminação. As novas lâmpadas instaladas, de vapor metálico de 400 watts, são mais potentes que as antigas.

O morador Luiz do Prado comemorou as melhorias no bairro. “Há pelo menos dez anos que não recebíamos serviço desse tipo, prometiam e não faziam nada”, comenta. “Tínhamos medo de passar pela ponte à noite devido à má iluminação, agora com lâmpadas mais fortes a sensação de segurança aumenta”, acrescenta.

O prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria, acompanhou os trabalhos junto do secretário municipal de Agricultura, Emílio Cerri, e do secretário municipal de Obras, Paulo Roberto de Lima. “Os bairros mais afastados da região central também estão recebendo atenção especial da nossa administração, estamos trabalhando para melhorar o aspecto geral desses bairros, intensificando a limpeza, e também para proporcionar mais segurança, melhorando a iluminação pública” comenta Juninho.

O aspecto de segurança também ficou reforçado na ponte do bairro sobre o Rio Corumbataí, com a construção de calçadas, além da pintura. O trecho da Rua 19 com a Avenida 3 do bairro também recebeu melhorias com a colocação de raspa de asfalto para melhorar as condições da via.

Outros serviços similares foram realizados em várias regiões da cidade. Exemplo recente é o trabalho que a prefeitura fez no bairro da Vila Alemã que recebeu limpeza da área, poda de árvores, corte de grama e troca das lâmpadas da iluminação pública e a limpeza e nivelamento do piso, em viela situada no Jardim Brasília II.