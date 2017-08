Alunos do Senac Rio Claro dão exemplo de profissionalismo e solidariedade

Os alunos do curso Básico em Organização de Eventos do Senac Rio Claro promoveram uma tarde de recreação para as crianças atendidas pelo Núcleo Artevida e pelo Projeto Samuel. Denominado Arte & Alegria, o evento foi realizado no sábado, 29 de julho, e contou com brinquedos infláveis, atividades lúdicas, teatro, música e todas as comidas gostosas que uma festa infantil tem direito: pipoca, algodão doce, cachorro quente, bolo, sucos e refrigerantes.

Cerca de 50 crianças dos dois projetos sociais foram contempladas pela ação, organizada como uma atividade prática do curso oferecido pela instituição. De acordo com Larissa Andreozzi Marinho, docente da área de eventos e lazer do Senac Rio Claro, os alunos passam por todas as etapas da organização e enfrentam os desafios reais encontrados em um evento, como definição do espaço e cardápio, contato com fornecedores, contratação de profissionais, montagem da estrutura, entre outros.

“A realização de uma atividade prática faz parte do programa do curso e, como a metodologia empregada pelo Senac estimula o protagonismo do aluno no próprio processo de aprendizagem, foram eles que escolheram o tipo de evento e o público atendido. A iniciativa atendeu nossas expectativas. Vimos a satisfação dos alunos e o sorriso no rosto das crianças, que puderam ter uma tarde especial. Os estudantes cumpriram com a atividade proposta e fizeram um evento bem organizado”, afirma.

Toda a estrutura da festa foi conquistada pelos alunos junto a apoiadores. Os organizadores também conseguiram doações de alimentos que foram repassados às entidades. O evento teve, ainda, o envolvimento dos estudantes do curso Técnico em Enfermagem da instituição, que desenvolveram atividades lúdicas sobre higiene pessoal, com a distribuição de kits. O grupo de voluntariado do Senac também participou com doações de brinquedos e roupas.

Magda Cristina da Costa, aluna do curso Básico em Organização de Eventos, contou que a busca por apoiadores teve o intuito de envolver a comunidade em prol de uma causa social. “Fomos muito bem recebidos em todos os lugares que buscamos ajuda. Como resultado, tivemos um evento incrível e engrandecedor para o nosso grupo de alunos”, disse. Magda ressaltou a importância da atividade para complementar o aprendizado que recebeu em sala de aula. “Decidi fazer o curso para agregar mais qualificação ao trabalho que minha família já realiza em nosso buffet. Agora, sinto-me mais segura e confiante para aperfeiçoar nossos negócios”, destacou.

Samuel Ribeiro, coordenador da Associação Betes da Assistencial, que desenvolve o Projeto Samuel, elogiou a iniciativa dos alunos do Senac. “Tivemos uma tarde de divertimento, confraternização, aprendizado e fortalecimento dos vínculos familiares”, falou. Gislaine Aparecida da Rocha, coordenadora do Núcleo Artevida, também agradeceu a oportunidade de levar o brincar para crianças que, muitas vezes, não têm oportunidade de fazê-lo. “É muito importante quando temos um parceiro como o Senac que nos proporciona esse divertimento aliado ao aprendizado”, salientou.

Sobre os projetos

O Núcleo Artevida é uma associação de caráter sócio assistencial, vinculada à Secretaria Municipal de Assistência Social, que atende moradores dos bairros Jardim Bonsucesso, Novo Wenzel e Bom Retiro. O Projeto Samuel, desenvolvido pela Igreja do Nazareno, onde aconteceu o evento, atende crianças em situação de vulnerabilidade.