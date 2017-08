O intuito é de promover a reflexão ao Perdão, seu benefício à saúde, ao bem-estar, e consequentemente, promover a Paz.

A exemplo dos outros movimentos, como o “Outubro Rosa” e o “Novembro Azul”, que tratam, respectivamente, dos temas câncer de mama e próstata, o Agosto Violeta, que também vem utilizando o laço na cor Violeta, representar a transformação, remetendo à purificação e cura nos níveis: físico, emocional e mental, e elevando a consciência do Perdão.

Durante todo o mês de agosto, em várias cidades do Brasil, os principais monumentos, prédios públicos e viadutos, serão iluminados na cor Violeta, para chamar a atenção da sociedade, da necessidade não só de combater a violência, mas principalmente de trabalhar PREVENTIVAMENTE com a Cultura da Paz. Pois através do Perdão, teremos a serenidade para alcançar a tão almejada Paz.

O Agosto Violeta é um movimento que propõe instigar não só o indivíduo, mas a sociedade, entidades, governo e empresas a utilizar o laço em ações de conscientização dentro dos seus lares e para com o próximo. E não só no mês proposto, mas todos os dias do ano.

Juntem-se a nós!