Agosto é mês de shows no Shopping Rio Claro

Agosto é o mês dos pais e também do rock’n’roll no Shopping Rio Claro, que programou três grandes atrações musicais nas noites de terça-feira, em comemoração ao Dia dos Pais.

A primeira megabanda a se apresentar é a Rubber Soul, que abre a programação no dia 8 de agosto com os maiores sucessos dos The Beatles. O grupo viaja por todo o Brasil levando esse fantástico show e já foi destaque no maior festival de Beatles do país, o BH Beatleweek, realizado em Belo Horizonte em 2012, momento em que impressionou o inglês Tony Bramwell, amigo pessoal dos Beatles e que também trabalhou como diretor na Apple Films, gravadora da banda inglesa.

No dia 15 de agosto, será a vez da Legião Urbana Cover dar seu ritmo na Praça de Alimentação do Shopping Rio Claro. Formada em 2000, a banda já fez muitos tributos a Renato Russo por todo o Brasil, passando pelos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Bahia, Sergipe, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Pará e Amazônia. O repertório da banda conta com mais de 70 músicas, incluindo os grandes hits da Legião Urbana, como a música “Lado B” e algumas da carreira solo do cantor Renato Russo, como as italianas. Vale destacar que em 2011, a banda ganhou o prêmio Ousadia & Arte na categoria Especial, premiação que prestigiou artistas que de alguma forma mantêm viva a imagem do ídolo Renato Russo, e contou com a presença da mãe e da irmã do cantor.

Fechando a programação do Rock na Praça de Alimentação no dia 22 de agosto, a Tim Maia Cover entra em cena, interpretando o swing do rei do soul brasileiro. Formada em 2000, a banda tem um repertório que passa por todas as fases de Tim Maia, desde os clássicos dançantes, as canções românticas, os funks e chegando até a fase racional. Por onde passa, a Tim Maia Cover contagia o público com o carisma e a alegria das consagradas canções, o bom humor nas apresentações e a constante interação com o público, criando momentos mágicos e únicos em suas apresentações.

“Com essa programação de megabandas queremos oferecer o que há de melhor na música internacional e brasileira para os nossos clientes, e escolhemos a Praça de Alimentação para os shows por ser o local de maior concentração de pessoas do Shopping Rio Claro, atendendo a todos os gostos musicais”, afirma Sibelly Paganotti, Analista de Marketing do Shopping Rio Claro, que aproveita para convidar a população para prestigiarem as grandes atrações musicais de agosto no centro de compras.