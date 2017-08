Violão e dança contemporânea sexta no Centro Cultural

Os movimentos do corpo da bailarina em sintonia com o som do violão resultam em um lindo trabalho de artes integradas em “Quando o corpo toca”, que será atração na sexta-feira (4) no Centro Cultural de Rio Claro. O público poderá conferir gratuitamente as atividades, que além do espetáculo de música e dança, incluem exibição de curta-metragem, a partir das 19 horas, e exposição fotográfica. A apresentação “Quando o corpo toca” está marcada para as 20 horas e tem o apoio da Secretaria Municipal de Cultura.

“Trata-se de uma apresentação bem intimista e intrigante, que une música ao vivo e dança contemporânea, despertando no público encantamento e curiosidade”, comenta Welton Nadai, violonista do espetáculo, que realiza as apresentações ao lado da bailarina Rafaela Caetano.

O espetáculo foi criado a partir de parceria entre Nadai e o diretor do Balé da Cidade de Rio Claro, Hebert Caetano, com intuito de desenvolver um trabalho de artes integradas. A obra conta ainda com um seleto repertório de grandes compositores como J.S. Bach, Mozart, Manuel Pounce entre outros.

Além da dança contemporânea, com coreografia assinada por Herbert Caetano, e da música tocada ao vivo no violão, o espetáculo tem cenografia do artista plástico Renê Mainardi. A mostra fotográfica que estará em exposição é de Paula Caldas e o documentário de Claudia do Canto. “O material exibido no documentário e exposição foi captado durante todo o trabalho realizado nesta temporada de apresentações”, finaliza Nadai.