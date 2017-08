UFSCar abre concurso para professor do Departamento de Física 

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) está com inscrições abertas, até o dia 18 de agosto, para o concurso de professor do Departamento de Física (DF). Está sendo ofertada uma vaga na área de Física da Matéria Condensada Experimental, subárea Materiais Piezoelétricos e Multiferróicos; Cristalografia por Difração de Raios X; Supercondutividade e Magnetismo; Materiais Multifuncionais (híbridos, amorfos e semicondutores bidimensionais); Raman, Fotoluminescência e Transporte Eletrônico. É requisito ter título de doutor em Física ou em Ciências com área de concentração em Física.

O concurso constará das seguintes fases: prova escrita (de caráter eliminatório e classificatório), prova didática (classificatória), arguição do plano de trabalho em ensino, pesquisa e extensão (classificatória) e análise do curriculum vitae (classificatória).

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela Internet, no endereço www.concursos.ufscar.br. Também é preciso acessar o site da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, no link http://bit.ly/1EIGOrr, e preencher a Guia de Recolhimento da União (GRU), imprimir e efetuar o pagamento em qualquer agência do Banco do Brasil, até a data-limite da inscrição. Após pagamento da taxa de inscrição, o candidato deverá encaminhar, em envelope lacrado, até o dia 18 de agosto, a documentação exigida para efetivação da inscrição: comprovante do pagamento e formulário de inscrição devidamente preenchido e assinado.

O envelope deverá ser entregue pessoalmente, por intermédio de procurador regularmente constituído ou por via postal, na unidade da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (ProGPe), na área Sul do Campus São Carlos da UFSCar.