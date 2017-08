Rio Claro sedia oficina para discutir desenvolvimento urbano da região

Rio Claro sediou nessa sexta-feira (28) uma oficina de trabalho do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI) da região. O evento foi realizado pela Emplasa (Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano) no auditório da Faculdade Asser. Essa foi a quarta oficina promovida pela Emplasa para elaborar um diagnóstico dos problemas da Aglomeração Urbana de Piracicaba (AUP) composta por 23 municípios que juntos somam 1,45 milhão de habitantes (3,25% da população paulista). As três reuniões anteriores foram realizadas em Capivari, Limeira e Piracicaba.

A Emplasa explica que o PDUI “é um instrumento de planejamento que estabelece diretrizes, projetos e ações que visam orientar o desenvolvimento urbano e regional, buscando reduzir as desigualdades e melhorar as condições de vida da população”. A oficina de Rio Claro teve participação de representantes da prefeitura, da Câmara Municipal, do Ministério Público, da sociedade civil organizada e da comunidade acadêmica.

As pessoas participaram das salas temáticas e apresentaram questões que foram debatidas em plenária sobre os temas desenvolvimento urbano e econômico, meio ambiente, redes estruturais e atendimento social. “É importante aproveitar este momento de interlocução com o governo estadual na definição de políticas públicas de âmbito regional”, explica Mônica Frandi Ferreira, superintendente do Arquivo Público e Histórico do Município.

Da oficina também participaram os secretários municipais Gilberto Brina (Governo e Desenvolvimento Econômico), Érica Belomi (Assistência Social) e Paulo Roberto de Lima (Obras), além do ouvidor municipal, Carlos Marques, o promotor de Justiça, Gilberto Porto Camargo, entre outras autoridades.