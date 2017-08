Psicóloga trata de motivação na Biblioteca da Unesp de Rio Claro

Esta fala ocorreu durante a palestra “Motivação em tempos difíceis”, na manhã dessa segunda-feira (31), e a conversa buscou assim resgatar o sentido do trabalho.

Inspirada por uma postagem de Mariana na rede social sobre a felicidade no trabalho, a diretora da Biblioteca da Unesp RC, Márcia Correa Bueno Degasperi fez o convite como incentivo neste segundo semestre.

A psicóloga explica que há estímulos exteriores no trabalho, como reconhecimento, valorização, uma palavra amiga, aumento salarial, e salienta que há algo anterior ao dinheiro, por isso questiona os participantes da roda: qual seu propósito trabalhando aqui?

Dependo da resposta, a atitude pode ser melhor frente às situações turbulentas, neste caso, no trabalho.

Estes e outros questionamentos terminaram com a fala dos funcionários sobre o assunto e como isso pode melhorar a satisfação neste ambiente. A supervisora de seção do RH do Instituto de Biociências, Raquel Helena Hebling Palatin, disse que deve-se procurar um motivo para se levantar todos os dias e ressalta como o ambiente universitário renova com a presença dos estudantes e histórias diferentes e assim vivifica quem atua nos departamentos.

Sobre Mariana Rapazzo: Psicóloga pela Universidade Metodista de Piracicaba (2012), Orientadora profissional, Especialista de Administração de Empresas pela FGV (2015), atualmente cursando formação em Terapia Cognitivo Comportamental.

Divide o tempo entre sua clínica particular onde presta serviços de psicoterapia na linha cognitivo comportamental, e orientação profissional para jovens e adultos; a ONG Núcleo Artevida em que atua com crianças e adolescentes; e seus canais de comunicação no Youtube, Instagram e Facebook. (texto e foto Emely Gomes)