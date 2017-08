Programação de agosto terá música e cinema de graça em Rio Claro

A Secretaria de Cultura de Rio Claro divulgou sua programação mensal para a agosto. Na lista de atividades gratuitas ao público estão cinema, música, exposição e dança.

Na sexta-feira (4), o teatro do Centro Cultural de Rio Claro recebe o espetáculo Quando o Corpo Toca, às 20 horas. Projeto intergeracional será realizado no dia 7, às 13 horas, no Abrigo da Velhice São Vicente de Paulo. As atividades incluem apresentação de fanfarra da escola agrícola, coral do Centro de Referência e Permanência de Vínculos, grupo de dança do Sesi, coral “O Mensageiro” e coreografia do Centro de Treinamento Personalizado Maria Gama.

No dia internacional dos povos indígenas, 9 de agosto, será aberta exposição no Centro Cultural, que poderá ser vista de segunda a sexta, das 8 às 17 horas, até dia 31 de agosto. Haverá ainda conversa sobre a liderança indígena Guarani Mbya, às 15 horas, e palestra sobre o tema às 19h30.

O evento Adora Rio Claro levará ao público no dia 12, das 10 às 22 horas, apresentação de 12 bandas no Centro Cultural. Cinema de Rua será atração no dia 13 e o coral “O Mensageiro” apresenta no dia 19 canções e Requiem de Faurè. A apresentação será às 20 horas no Casarão da Cultura. O Dia do Folclore, 22 de agosto, terá comemoração especial na Feira do Produtor Rural, na Vila Martins, das 17h30 às 20h30.

Nos dias 25 e 26 a Banda Sinfônica União dos Artistas Ferroviários apresenta “O fantástico mundo Life Circo”, sob regência de Fernando Barreto. O evento será às 20h30 no Floridiana Tênis Clube e a entrada é um quilo de alimento não perecível.

A programação inclui ainda duas oficinas organizadas pelo Arquivo Público e Histórico e realizadas na Faculdade Asser. No dia 12 haverá uma oficina de aquarela e outra de colagem e no dia 19 a oficina será de desenho. As inscrições custam 10 reais por oficina. Mais informações pelo telefone 3523-2001.