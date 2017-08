Prefeitura faz limpeza e amplia iluminação em trecho movimentado da Vila Alemã

Rua 3-A entre as Avenidas 24-A e 32-A recebeu serviços de limpeza, poda de árvores, corte da grama e troca de lâmpadas

Os trabalhos de manutenção, limpeza e ampliação da iluminação pública continuam sendo realizados de forma intensificada em Rio Claro. Na segunda-feira (31) o trecho da Rua 3-A entre as avenidas 24-A e 32-A começou a receber esses serviços.

“Além de deixarmos o local mais bonito, ampliamos a iluminação pública para dar mais segurança aos moradores, especialmente por ser um trecho de bastante movimento de veículos, que serve como parte de trajeto para quem vem do Distrito Industrial”, comenta o prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria, que esteve no local vistoriando o trabalho.

Foram realizados limpeza da área, poda de árvores, corte de grama e troca das lâmpadas da iluminação pública.

André Ortegoza, que trabalha em uma loja naquele trecho, aprovou o serviço realizado pela prefeitura. “Fazia algum tempo que essa área estava abandonada e não recebia nenhuma manutenção. A troca das lâmpadas aumenta a sensação de segurança de todos que moram e trabalham aqui nas proximidades”.