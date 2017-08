Policia Ambiental de Rio Claro apreende balão

No local dos fatos, realizado apoio a viatura I-37193 que atendia “in loco” o talão n° 7699 no momento da chegada desta equipe, onde pudemos constatar que na residência havia um balão caído entre o muro e a cobertura da garagem, apagado, sem materiais pirotécnicos acoplados.

Segundo o proprietário da residência, ao avistar pessoas tentando invadir seu quintal para capturar o artefato, disse a todos que acionaria a Polícia, sendo o que fez. Neste momento, os baloeiros desistiram do intento e se evadiram tomando sentido ignorado.

Esta equipe juntamente com a da viatura I-37193 auxiliou o morador a remover a estrutura restante do balão para evitar novas tentativas de resgate. O material foi apreendido onde posteriormente será destruído e descartado em local apropriado.

Como não foram surpreendidas quaisquer pessoas suspeitas de participarem da soltura ou resgate do balão, não foram elaborados Autos de Infração Ambiental.

Sendo assim, elaborado o presente documento para registro dos fatos.

A Autoridade de Polícia Judiciária será oficiada para possível investigação com base no artigo 42 da Lei Federal 9605/98 e com base no artigo 261 caput, parágrafos 1º e 2º do Código Penal Brasileiro, que versa sobre atentado contra a segurança de transporte marítimo, fluvial ou aéreo. Vale salientar que soltar balões e crime ambiental e multa de R$5.000,00.

GCM captura condenado procurado

Na noite de domingo (30/07), equipe da viatura 487, GCMs Pedro e Cortes, patrulhavam as imediações do Terminal Urbano, quando pela rua 1B c/ avs 1A e 3A avistaram um indivíduo, qualificado como C.R.N., empurrando uma carriola com uma televisão. Sendo abordado não sabendo explicar a procedência do televisor, foi solicitado pesquisa via Cecom onde constou contra o mesmo um Mandado de Prisão. Conduzido até Plantão de Polícia onde a autoridade recolheu o indivíduo à cadeia local e apreendeu os objetos.

PM prende infratores por receptação de veículo/lesão corporal

No início da noite do dia (30), policiais militares da Companhia de Força Tática, prenderam dois infratores por Receptação/Lesão Corporal decorrente de Intervenção Policial

Durante patrulhamento no bairro Jardim das Flores, os policiais avistaram um veículo ocupado por dois indivíduos onde após darem ordem de parada o mesmos se evadiram, sendo realizado o cerco policial com o apoio da viatura I-37017, momento em que o condutor colidiu em um alambrado, sendo o passageiro abordado no interior do veículo e o condutor evadido para um matagal, onde foi acompanhado pelos milicianos, o qual portava uma pistola da marca Taurus sem numeração, vindo a efetuar alguns disparos contra a equipe, que em ato contínuo para cessar a injusta agressão revidaram atingindo o indiciado, sendo acionado o resgate onde foi socorrido ao hospital local. Diante dos fatos foi pesquisado o emplacamento do referido veículo EWK 4490 uma Eco Sport constou ser produto de roubo pelo município de Santa Barbara do Oeste.

Polícia militar prende infrator por porte ilegal de arma

Na madrugada do dia (30), policiais militares da 1º Companhia, prenderam um infrator por porte ilegal de arma / procurado capturado

Durante patrulhamento no Jardim Santa Elisa, os policiais avistaram dois indivíduos em uma motocicleta de marca Honda modelo Fan 150 ESI de cor preta placas de Guarujá/SP, que ao perceberem a presença da viatura tentaram empreender fuga, mais foram abordados em seguida, sendo realizada a busca pessoal logrando êxito em localizar na cintura de um dos indivíduos, um revolver calibre. 38 oxidado com quatro munições intactas marca CBC e com o outro nada de ilícito foi encontrado. Ao realizar a pesquisa dos dados dos indivíduos constou que um deles encontrava-se procurado pela justiça pelo artigo 121 do Código Penal.