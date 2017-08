Piracicaba completa 250 anos nesta terça-feira 1º agosto

Para homenagear os 250 anos de Piracicaba, o Sesc local programou uma série de atividades, externas e/ou gratuitas para toda a família que farão parte das festividades. Entre as atividades comemorativas estão o “Serenata, sempre seresta”, um encontro estadual de seresteiros fazendo cortejos entre ladeiras, travessas e ruas às margens do Rio Piracicaba, até o encontro final no Largo dos Pescadores que tem realização do Sesc juntamente da Irmandade do Divino Espírito Santo, Prefeitura Municipal de Piracicaba e apoio EPTV; lançamento de livro do jornalista José Hamilton Ribeiro e a 6ª edição do Rio das Artes, projeto realizado pelo Sesc em parceria com a Prefeitura Municipal, APAP (Associação Piracicabana dos Artistas Plásticos), Jornal de Piracicaba e Revista Arraso, que circula pelos ateliês abertos da cidade e envolve mais de 100 artistas inscritos, pontos de cultura, centros culturais, museus, salões e galerias de arte da cidade exibindo diversas técnicas como pinturas, aquarelas, fotografias, instalações, esculturas e performances.

Serenata, sempre Seresta

Na cumplicidade das estrelas e da lua cheia, o encontro estadual de seresteiros homenageia as nostálgicas serenatas e os antigos músicos do gênero, como Cobrinha e Pedro Alexandrino. Cortejos entre ladeiras, travessas e ruas às margens do Rio Piracicaba, até o encontro final no Largo dos Pescadores entoam marchas, ranchos, choros e boleros, celebrando também os 250 da cidade. Em parceria com a Irmandade do Divino Espírito Santo e Prefeitura Municipal de Piracicaba. O evento tem apoio da EPTV.