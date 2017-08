Fórmula 1: Com vitória na Hungria, Vettel amplia vantagem

E. Cortez

Olá amigos. E a Ferrari interrompeu uma série de quatro corridas sem vitória e ainda por cima fez dobradinha em Hungaroring, com Sebastian Vettel em primeiro e Kimi Raikkonen em segundo lugar.

Com isso, o alemão ampliou para 14 pontos sua vantagem no campeonato sobre o britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, que terminou na quarta colocação, atrás de seu companheiro de equipe, o finlandês Valtteri Bottas.

Em determinado momento, a Mercedes pediu que Bottas cedesse seu lugar para Hamilton, que dizia poder alcançar Raikkonen e Vettel, mas prometendo lhe devolver a posição caso o tricampeão não conseguisse a ultrapassagem. Como o britânico não superou a Ferrari, o finlandês retornou à terceira posição, na última volta, e subiu no pódio.

A zona de pontos foi completada por Max Verstappen (Red Bull), Fernando Alonso (McLaren), Carlos Sainz (Toro Rosso), Sergio Pérez (Force India), Esteban Ocon (Force India) e Stoffel Vandoorne (McLaren).

O outro piloto da Red Bull, Daniel Ricciardo, foi forçado a abandonar por causa de um torque do próprio Verstappen logo depois da largada. “Estou irritado porque quem me tirou foi meu companheiro de equipe. Hoje ele demonstrou ser muito jovem”, atacou o australiano.

Com o resultado, Vettel subiu para 202 pontos na classificação, 14 a mais que os 188 de Hamilton – antes do GP da Hungria, a diferença entre eles era de apenas um ponto. Bottas segue em terceiro na tabela, com 169.

“Estou comovido, muito feliz, essa é a Ferrari que eu quero”, declarou o presidente da escuderia de Maranello, Sergio Marchionne, em meio a abraços e apertos de mão nos boxes da equipe.

Agora a Fórmula 1 inicia uma pausa para as férias de verão na Europa, com a volta às pistas marcada para 27 de agosto, no Grande Prêmio da Bélgica, em Spa-Francorchamps. Com isso, Vettel manterá a liderança por, pelo menos, mais um mês.