Farufyno agita o Sesi Rio Claro

O SESI Rio Claro recebe no próximo dia 4 de agosto, sexta às 20h, Farufyno, banda com mais de 15 anos de carreira que apresenta os ritmos que marcaram as gerações de 1960, 1970 e 1980, com o MPB, rock, samba e funk. O show é gratuito e os ingressos para esta apresentação estão disponíveis pelo sistema Meu SESI na página www.sesisp.org.br/meu-sesi.

Farufyno vem construindo sua carreira autoral ao longo de quatro CDs lançados, sem ser uma banda-tributo, uma vez que incorpora outras influências como psicodelia, ritmos e rimas em suas composições. O grupo apresenta toda essa história no show Made in Farufyno, resgatando seu repertório original.

Essa mistura de gêneros deu ao Farufyno sua identidade e fez da banda uma plataforma para pesquisa de linguagens e composição, atraindo músicos de diferentes origens. Ao longo de sua carreira, o grupo já teve o privilégio de dividir palco com artistas de renome tão variados como Alcione, Jorge Benjor, George Clinton, Sandra de Sá, Marcelo D2, The Wailers, Trio Mocotó, Jota Quest, Nando Reis, Seu Jorge, Paula Lima, Thaide e DJ Hum, Luís Vagner, Martinho da Vila, Fabiana Cozza e Quinteto em Preto e Branco.

Ficha técnica

Voz e percussão: Rodrigo Ferreira Coelho | Voz e violão: Marcelo Kubagawa | Guitarra: Flavio Ferreira | Baixo: Mario Sousa Pereira Lima | Bateria: Gilberto Favery | Teclado: Leonardo Rodrigues

SESI-SP Música

Criado em 2006, o projeto SESI-SP Música oferece ao público apresentações gratuitas de música erudita, popular, nacional e internacional, em todo o Estado de São Paulo. A programação inclui variadas formações musicais, como duos, trios, quartetos, orquestras de câmara e grupos instrumentais. Entre os diversos gêneros contemplados estão blues, jazz, choro, rock, samba, reggae, hip-hop, soul e world music. O objetivo é promover o acesso do trabalhador da indústria e da comunidade às diferentes linguagens para a formação de público e difusão da cultura e da arte musical.