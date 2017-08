Carreata de São Cristóvão em Rio Claro bate recorde com mais de 2.000 veículos

A 43ª Carreata de São Cristóvão realizada sábado (29) em Rio Claro foi sucesso de público. Entre carros, motos, ônibus e caminhões, mais de dois mil veículos participaram do evento que homenageia o santo padroeiro dos motoristas e viajantes. A estimativa foi feita por Gilvon Barbosa, primeiro vice-presidente do Sintrarc (Sindicato dos Transportadores Autônomos Rodoviários de Rio Claro), entidade responsável pela organização da procissão em parceria com a prefeitura e a Paróquia Nossa Senhora de Aparecida.

“Foi a melhor carreata que organizamos, reunindo mais de dois mil veículos. O evento também teve recorde de público com participação de mais de quatro mil pessoas”, avalia Barbosa. Os organizadores já pensam na carreata do próximo ano, para repetirem o excelente resultado obtido neste ano. “Para nós todo ano tem carreata e em 2018 não será diferente”, comenta.

O pároco da Igreja Nossa Senhora de Aparecida, Renato Luís Andreatto, afirma que a participação do público superou todas as expectativas e ultrapassou os números do ano passado. “A carreata foi espetacular. Foram 2h40 de bênção para mais de dois mil veículos”, estima. Padre Renato fez a bênção dos veículos que percorreram o trecho da Via Kennedy até a Avenida 32 na Avenida Visconde do Rio Claro.

Na carreata, os motoristas pedem a intercessão de São Cristóvão para proteger os caminhos. A homenagem a São Cristóvão continuou no domingo (30) com a realização de missa na paróquia contou com a presença de centenas de fiéis.