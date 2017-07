SOBRE VISÃO, CULTURA E ALMA

Temos certeza que o lugar que as pessoas vivem pode ser sempre melhor. A frase representa a Visão da Tigre. Não está no nosso site por acaso. Estamos há 76 anos trabalhando para construir um mundo melhor.

Visão, missão, valores, tudo está muito claro para nós, sólido, enraizado. Com tantos anos no mercado, a empresa desenvolveu sua própria cultura. Aliás, arrisco dizer que, aos 76 anos e com várias gerações de pessoas a frente do negócio e também na operação, a Tigre tem mais do que uma cultura.

Há cerca de um ano, fomos perguntados por uma jornalista se a Tigre tinha alma. Disse a ela que, em nossa empresa, a imagem de João Hansen Junior e Cau Hansen está em todos os andares do prédio administrativo e também nas fábricas.

Contei que, certa feita, uma dessas fotos foi retirada por descuido de um novo executivo e o protesto foi generalizado. Mais do que a imagem do fundador e de meu pai, a história que ambos construíram é constantemente lembrada e reverenciada pelos profissionais mais antigos, que querem mostrar mais rapidamente aos novos esse jeito único de pensar e agir.

Na Tigre, integrar as pessoas não é apenas ensinar os processos e mostrar onde fica a sala do café. Aqui, as pessoas se esforçam para mostrar algo que não está nos relatórios, nem nas apresentações do computador. Justamente esse sentimento de vida pulsando, de um organismo vivo, é o que predomina de verdade em todos os ambientes.

Quando ouvimos nosso singelo hino, interpretado pelo nosso coral de colaboradores, nos arrepiamos. Alguns, acredite, deixam escorrer lágrimas! Isso me faz crer que temos uma cultura forte, que os novos contratados demoram um pouquinho mais para percebê-la, para senti-la tanto quanto nós.

Como não poderia deixar de ser, nossa gestão atual trouxe novos elementos, que são fundamentais para executarmos a estratégia e perenizarmos essa cultura, como mais transparência, “walk the talk”, foco em resultado, busca pela superação incessante com alta performance do time, e o desejo de sermos felizes onde trabalhamos. Sim, respondi a ela, a Tigre tem alma!

E sempre coloca as pessoas em primeiro lugar. Isso resume praticamente tudo: a formação dos profissionais no mercado, que correspondem a mais de 100 mil por ano, o relacionamento estreito e fiel com os parceiros de negócios e o conhecimento profundo das necessidades e desejos dos consumidores. Essas são as fontes para a perpetuação do negócio, com a criação de soluções inovadoras para a construção de um mundo melhor, permanentemente.

Felipe Hansen

Presidente do Conselho de Administração do Grupo Tigre