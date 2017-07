Semana do aleitamento materno tem início na 3ª-feira com ‘mamaço’ no Jardim

Da importância de amamentar o bebê até informações de cuidados para as mães, uma ampla programação integra neste ano a 19ª Semana de Aleitamento Materno em Rio Claro. A abertura será realizada na terça-feira, 1º de agosto, às 14 horas no Jardim Público, com orientações às mães também sobre temas como a importância das primeiras vacinas para os bebês. Em seguida haverá um “mamaço”, ação em que as mães estarão reunidas amamentando seus filhos. Todas as atividades são abertas ao público.

Na quarta-feira (02), iniciando o ciclo de palestras da Semana do Aleitamento Materno, Fernanda Maria Lucas e Gisele Thiele falam sobre “Manejo em Aleitamento Materno”. A palestra será realizada no auditório da Santa Casa de Misericórdia às 8 horas. Também na quarta-feira às 19 horas haverá roda de conversa com doulas (mulheres que dão suporte físico e emocional a outras mulheres antes, durante e após o parto) no CEU do Mãe Preta (Avenida 1 MP s/n).

A programação segue na quinta-feira (03) novamente com as palestrantes Fernanda Maria Lucas e Gisele Thiele, que falarão sobre “Manejo em Aleitamento Materno”, dessa vez no auditório principal do Núcleo Administrativo Municipal (NAM), às 8 horas, na Rua 6, 3265, no Alto do Santana.

Na noite de quinta haverá a palestra da coordenadora do Banco de Leite, Denise Lopes, no auditório da Santa Casa, às 14 horas. Ela falará sobre “Depressão pós-parto e suas consequências no cuidado à lactante”.

Na próxima sexta-feira (4), Janaina Gregório Pelarigo falará sobre “Como lidar com as dificuldades na amamentação. A palestra será realizada no auditório da Santa Casa às 15 horas.

Ainda na sexta, o médico Rogério Gonçalves Lima fará palestra com o tema “Humanização do parto”, às 19 horas no auditório do Instituto de Biociências da Unesp, na Avenida 24A, 1515.

No sábado (5) a partir das 9 horas no CEU Mãe Preta será realizado o “Dia da beleza da mãe que amamenta”, com a equipe Silvia Mega Hair.

Na segunda-feira (7) a programação é reiniciada com Rebeca Alves, coordenadora da UTI Neonatal, que falará sobre o tema “Importância do aleitamento materno”, no auditório da Santa Casa às 14 horas. A penúltima palestra da 19ª Semana do Aleitamento Materno de Rio Claro será realizada pela médica Ana Flavia Grillo e pela enfermeira Janaína Gregório Pelarigo Manesco, que darão informações e orientações para as mães. A palestra será realizada às 13 horas na Unimed, Rua 11, 1441, Santa Cruz. Às 18 horas, também na Unimed, atividade de encerramento vai reunir mães participantes e seus bebês em um novo “mamaço”.

Além da Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro a 19ª Semana do Aleitamento Materno é organizada pela prefeitura de Rio Claro por meio da Secretaria de Cultura e Fundo Social de Solidariedade, com apoio da Unimed Rio Claro, banco de leite da Santa Casa, Proama – Projeto Amamentar da Unesp, Silvia Mega Hair e Câmara Municipal de Rio Claro. A programação e detalhes sobre os eventos podem ser conferidos no linkwww.cultura.rc.sp.gov.br/aleitamentomaterno

Aleitamento

O Ministério da Saúde (MS) recomenda que até os seis meses de vida o bebê seja alimentado exclusivamente com leite materno para ter um crescimento forte e um desenvolvimento saudável. A amamentação é também reconhecida pelo MS como o primeiro direito da criança após o nascimento.

O leite materno contém componentes capazes de proteger a criança de várias doenças. Nenhum outro alimento oferece as características imunológicas do leite humano, que a mãe fornece ao filho enquanto o sistema de defesa do bebê amadurece.