Rio Claro inaugura nascente modelo para visitação de escolas

O evento inaugural teve a presença de 25 alunos, que também são agentes ambientais de Ensino Fundamental da escola municipal Dante Egreggio. No evento, as crianças fizeram uma visita guiada na nascente e aprenderam sobre a importância de sua preservação e de todo o meio ambiente.

Localizada no bairro Vila Cristina, a nascente modelo “Manancial Vila Cristina/Estrada da Bomba”, que desemboca no Ribeirão Claro, era utilizada como uma casa de bomba de captação que foi inaugurada em 1936. Na época, abastecia parte da cidade, principalmente os bairros Cidade Nova e a Vila Alemã, antigamente chamada de Vila dos Alemães. Quando a Estação de Tratamento de Água (ETA) 1 entrou em operação, em 1945, a casa de bomba foi sendo paulatinamente desativada, até o início da década de 1950.

“Escolhemos este lugar para ser a nascente modelo pelo fato de haver nos arredores mata nativa e também pelo fácil acesso, além de, nesse local, atendermos as diretrizes do Programa Município Verde Azul relativas à conservação da área e da própria nascente”, explica o secretário do Meio Ambiente, Antonio Penteado.

O superintendente do Daae, Fracesco Rotolo, destaca a importância de o município ampliar os instrumentos que proporcionem às crianças e adolescentes mais informação sobre o meio ambiente. “Estamos desenvolvendo mais uma ação que vai contribuir para a educação ambiental das crianças”, comenta.

Para o secretário da Educação, Adriano Moreira, a temática ambiental exige iniciativas educacionais que ultrapassem os limites da sala de aula. “A nascente modelo é mais uma ação nesse sentido”, explica, lembrando que durante a atividade ocorreu o plantio de mudas de árvores, fornecidas pela Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Silvicultura e pelo Daae.

Além de ser uma ação educativa, a nascente modelo também faz parte da diretiva Gestão das Águas, do Programa Município Verde Azul (PVMA) e do Programa Nascentes.

Lançado em 2007, o PMVA é um programa do governo estadual que premia os municípios pelos investimentos feitos no meio ambiente. As cidades que atingirem a pontuação necessária para obterem o certificado garantem prioridade na captação de recursos do Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição (Fecop). Neste ano são destinados R$ 15 milhões ao programa.

Já o Programa Nascentes foi instituído em 2014 e tem como objetivo ampliar a proteção e conservação dos recursos hídricos e da biodiversidade para proteção e recuperação de matas ciliares, nascentes, olhos d’água e da vegetação nativa em mananciais.