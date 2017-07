Rio Claro implanta projeto piloto de floresta urbana

O município de Rio Claro iniciou a implantação de uma floresta urbana. O projeto piloto conta inicialmente com 22 mudas de árvores jacarandá mimoso, que foram plantadas na tarde de sexta-feira (28) com a participação de alunos da Escola Municipal Elpídio Mina. Ao todo, foram feitos 300 metros de plantio.

“Sabemos da importância da arborização para a qualidade de vida da cidade e, portanto, vamos continuar trabalhando para que mais árvores sejam plantadas”, afirma o prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria.

A floresta urbana de Rio Claro está localizada em trecho do anel viário, na Avenida Ulysses Guimarães entre as avenidas 26-A e 28-A, e faz parte das ações da prefeitura para que a cidade melhore sua classificação no ranking do Município Verde Azul, programa do governo estadual que premia os municípios que desenvolvem ações ambientais ao atingirem a pontuação necessária.

O plantio foi acompanhado pelo secretário municipal de Agricultura, Emílio Cerri, para quem o conhecimento possibilita aumentar os cuidados com o meio ambiente. “É importante o envolvimento da comunidade, principalmente das crianças, que gostam desse tipo de atividade. Quanto maior o conhecimento sobre o meio ambiente, melhor ele será cuidado”, disse.

“Plantar árvores é um ato de cidadania e mostrar isso para as crianças reforça a ideia de que o meio ambiente vale a pena ser cuidado”, declarou o professor José Alexandre Perinotto, diretor do Instituto de Geociências e Ciências Exatas (IGCE) da Universidade Estadual Paulista (Unesp) de Rio Claro.

Várias crianças participaram do plantio das árvores. Aluna do quarto ano, Pâmela Aquino, destacou a ação como aprendizado. “Aprendi muito ao plantar uma árvore e que temos que cuidar do meio ambiente para vivermos melhor no futuro”, disse.

Também participaram da atividade o diretor municipal de Silvicultura, Sérgio Litholdo, e os vereadores Val Demarchi, José Pereira dos Santos e Júlio Lopes.