Prefeitura finaliza adequação de prédio para instalar nova creche com 82 vagas

A Prefeitura de Rio Claro, por meio da Secretaria Municipal da Educação, irá concretizar em breve mais uma ação para ampliar o atendimento em creche e diminuir o déficit de vagas nessa modalidade de ensino. Será inaugurada em 22 de agosto a segunda unidade da Escola Municipal Dom Pedro I para atender 82 crianças de zero a três anos de idade.

As salas descentralizadas vão funcionar em prédio alugado pelo governo municipal na Avenida 38, a poucos metros da unidade principal. “Com muito trabalho estamos conseguindo ampliar o número de vagas em creche para atender as mães que precisam ter um local seguro onde deixar seus filhos para trabalhar”, comenta o prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria.

Desde junho o imóvel passa por adaptações para melhor atender as necessidades das crianças e da equipe escolar. Nesta semana será concluído o serviço de pintura e feita instalação do novo piso. Na próxima semana será realizado plantio de grama no parque, que terá brinquedos próprios para a idade das crianças e também pintura com desenho na fachada. “O imóvel já abrigou uma escola e precisa de poucas intervenções. O espaço está ficando muito agradável e tenho certeza que as crianças e pais vão gostar da escola”, declara o secretário da Educação, Adriano Moreira.

A diretora da Escola Dom Pedro I, Damaris Maristela Lautenschlager Varussa, destaca a importância de a administração municipal estar preocupada com a educação, criando novas vagas em creche para acabar com a angústia das mães que não têm onde deixar seus filhos para trabalhar. Atualmente, a Escola “Dom Pedro I” atende 540 alunos de três a cinco anos de idade. Com a inauguração das salas descentralizadas, a unidade de ensino passará a atender todas as etapas da educação infantil. “Nossa escola procura sempre fazer o melhor e esse trabalho terá continuidade na segunda unidade. Assim como fazemos aqui, queremos conquistar o carinho e o respeito desses novos pais que atenderemos”, comenta Damaris.

Desde janeiro deste ano a prefeitura abriu 343 vagas em creche. Com mais as 82 vagas da Escola Dom Pedro I, esse número subirá para 435, diminuindo a fila de espera que em janeiro deste ano tinha 1.155 nomes. Com isso, a administração municipal praticamente antecipa cumprimento do acordo firmado com o Ministério Público que prevê a criação de 450 vagas até o fim do ano.