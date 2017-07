Neste sábado, 29 de julho, das 15h às 17h, a Ri Happy do Shopping Rio Claro promove um encontro de jogadores de Pokémon. O objetivo é promover a troca de cards raros. Os jogadores deverão seguir os símbolos de raridade do guia de raridade. Vai ser muito divertido e os fãs do jogo, lançado em 1996, terão a oportunidade de interagir com outros jogadores e ainda levar cards inéditos para casa. Não perca!