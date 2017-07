Nesse inverno cuide do seu jardim e traga mais vida para sua casa

Nessa época do ano, o jardim requer uma atenção especial, já que o frio pode fazer com que as folhas das plantas caiam ou fiquem amareladas, especialmente se forem flores tropicais.

Pensando nisso, a Leroy Merlin dá dicas para ajudar na manutenção do seu jardim e mostra como as plantinhas podem enfrentar as baixas temperaturas. No solo evite adubos químicos, no inverno as plantas entram em estado de dormência, por isso devem ser regadas com menos frequências. Lembre-se de molhar apenas a terra, pois o frio combinado com a água pode queimar as flores e as folhas, além de criar fungos.

O inverno é a melhor época para fazer podas corretivas: remova os galhos, partes doentes das plantas e folhas secas. Nessa estação é mais comum que apareçam pragas (ácaros, fungos pulgões, lagartas, grilos e cochonilhas), então invista em inseticidas e fungicidas se for o caso.

Para colorir seu jardim durante o inverno, tenha em seu espaço plantas que resistam as baixas temperaturas como: azaléia, gérbera, tulipa, begônia, kalanchoe. Mas caso não tenha nenhum jardim em sua casa, não se preocupe! Você pode aprender a fazer um lindo jardim suspenso, com a Karla Amadori, no canal Casa de Verdade. Confira! https://youtu.be/pHuNxj06orM