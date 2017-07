Hoje muitas pessoas passam por frustações na vida e se sentem desanimadas. Mas existe esperança.

A Bíblia Sagrada, nos mostra como ter uma vida ainda melhor no futuro.

Este ano as Testemunhas de Jeová, realizarão 551 Congressos em todo território nacional, com o tema: “ Não Desista”, nos idiomas; português; alemão; árabe; chinês; coreano; espanhol; francês; guarani; crioulo; haitiano; hunscrik; inglês; italiano; japonês; libras e italian, com uma assistência total prevista no Brasil de mais de 1.360.000 pessoas.

O programa é dividido em 52 partes e vai ser apresentado de várias maneiras, na forma de discursos bíblicos, entrevistas, vídeos e uma minissérie de 3 partes com o tema – Lembre-se da mulher de Ló, feitas para ajudar as Famílias.

No domingo de manhã haverá o discurso principal com o tema – Não Perca a Esperança. Elas desejam muito que você venha e descubra porque a Bíblia nos diz – “Não Desista.”

As Testemunhas de Jeová estão convidando você e sua família à assistir a um desses Congressos Público, que será realizado neste final de semana nos dias 28 à 30 de julho no salão de Assembleias, a Rua dos Sorocabanos nº 63, Jardim Alvorada em Cosmópolis – SP.

Em todos os dias o programa começará às 20h20 e no sábado o programa terminará às 16h50 e no domingo às 15h45.

Entrada grátis e não se fazem coletas.

Mais informações pelo tel: (19) – 3534-0320/(19) 9.8112-8296 com Moacir S. Guerra