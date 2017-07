LUZES DA CIDADE PROCON

Augusto Hofling Tivemos um problema que necessitou da interferência do Procon, (Programa de Proteção e Defesa do Consumidor), órgão da Prefeitura local que tem convênio com a de São Paulo, fundação esta que responde pelo planejamento, divulgação, coordenação e execução da política estadual de proteção e defesa do consumidor.

Em Rio Claro temos o diretor Thiago Brunelli Falcão, e mais quatorze excelentes funcionários do município. Fomos muito bem atendidos e rapidamente tivemos uma solução. Isto nos fez utilizar nosso espaço neste jornal para mostrar a todos que estamos bem estruturados para problemas desta natureza.

Thiago Brunelli Falcão nos explicou que faz tudo para que as coisas sejam resolvidas de forma administrativa, também procura orientar tanto o consumidor quanto o fornecedor. Em casos de descumprimento da lei o órgão tem o poder de multa administrativa, o que é preferível para que se evite processo judicial que envolve mais tempo e alto custo. Também temos que lembrar da superlotação de processos que o sistema judicial tem de suportar, pois apesar da boa qualidade de nossos juízes sempre pode acumular trabalho demais e assim o ideal é a criação de formas mais rápidas de resolver problemas da Justiça. Estamos também escrevendo para recomendar que a população deve seguir esta linha de pensamento para que todos sejam beneficiados e haja assim paz em todos os sentidos.