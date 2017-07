Juninho destaca parcerias com o Sesc Piracicaba

O prefeito de Rio Claro, João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria, recebeu na quinta-feira (27) representantes do Sesc de Piracicaba, que tem feito diversas parcerias com o município para a promoção de eventos culturais na cidade. A reunião teve como objetivo agradecer o trabalho conjunto e fazer uma prestação de contas das ações realizadas.

Somente neste ano foram dois grandes eventos. O primeiro foi o Circuito Sesc de Artes realizado em maio no Lago Azul com várias atividades para a comunidade. Em junho, em comemoração aos 190 anos de Rio Claro, foi promovido show gratuito com o cantor Marcelo Jeneci, evento realizado em parceria entre a prefeitura, Sesc, Sindicato do Comércio Varejista de Rio Claro (Sincomércio), com apoio da EPTV São Carlos.

“O Sesc tem se mostrado um grande parceiro do município na promoção de eventos culturais. Queremos manter essa integração para projetos futuros que beneficiem a população”, comenta Juninho da Padaria. Fábio Rodrigues, gerente do Sesc Piracicaba, destacou a prontidão da prefeitura em participar das ações propostas. “São pessoas apaixonadas pelo que fazem e isso faz toda a diferença”, frisou em menção às equipes das secretarias municipais.