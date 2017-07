Julinho Lopes solicita recursos para Rio Claro com deputado federal Guilherme Mussi

O vereador Julinho Lopes esteve na capital paulista, acompanhado do chefe de gabinete da Fundação Municipal de Saúde, Antonio Archangelo, a fim de solicitar recursos financeiros para as áreas de saúde, agricultura, educação e infraestrutura no município de Rio Claro. Na ocasião, foram recebidos por Augusto Diniz Junior, secretário parlamentar do deputado federal Guilherme Mussi.

“A busca por emendas parlamentares é uma de nossas prioridades, principalmente neste momento em que os municípios sofrem com a falta de recursos financeiros”, citou o vereador. A vinda de mais uma ambulância para o município também foi abordada. ”Também solicitamos o apoio do deputado para a vinda de uma nova ambulância para a saúde pública de Rio Claro”, concluiu Julinho Lopes.

O vereador lembra que o deputado federal Guilherme Mussi já destinou para Rio Claro aproximadamente R$ 4 milhões em Emendas Parlamentares que permitiram ao município investir em infraestrutura, saúde e educação.