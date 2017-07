GCM encontra armadilhas para animais silvestres na floresta estadual

A Guarda Civil de Rio Claro durante o patrulhamento na Floresta Estadual com vistas a focos de incêndio e caçadores, localizou na manhã desta sexta-feira 28/07/2017, uma armadilha de ferro tipo gaiola e outra tipo jirau que são utilizadas por caçadores para apreender animais silvestres como javali e javaporco. Segundo os GCMs Gonçalves e Andrade que realizavam o patrulhamento pela floresta, os caçadores colocam espigas de milho para atrair os animais até as armadilhas onde ficam apreendidos. As armadilhas foram inutilizadas no local. A equipe também localizou ossos de animais aparentando ser de javali.

GCM surpreende indivíduos portando entorpecentes

Na madrugada de sexta-feira,23/07/2017, a viatura 486 durante patrulhamento no Pq. Universitário, avistou um indivíduo em uma bicicleta passando um objeto para três pessoas que estavam na avenida 64 x rua 18.

Com a aproximação da equipe o produto foi jogado no chão próximo a eles. Na abordagem, tratava-se duas femininas e um masculino menor de idade. O objeto foi localizado e se tratava de um invólucro contendo 28 eppendorfs e 27 papelotes contendo cocaína. Na busca pessoal no menor, foi localizada a quantia de R$ 79,00 Reais em espécie.

Fato foi apresentado no plantão de polícia, registrados