Fórmula 1: Vettel conquista a pole no GP da Hungria, com dobradinha da Ferrari

E. Cortez

Olá amigos! Sebastian Vettel conquistou a pole position para o GP de hoje, na Hungria, corrida que acontece no circuito de Hungaroring, com largada as 9 horas. O piloto da Ferrari conseguiu cravar 1min16s276 no Q3 da qualificação realizada na manhã de ontem. Coladinho com ele estava Kimi Raikkonen. O “homem de gelo” conseguiu a segunda colocação na sua última tentativa no treino de classificação.

Já a Mercedes ficou com Valtteri Bottas e Lewis Hamilton nas terceira e quarta colocações, respectivamente. Bottas conseguiu a sua posição logo no início da sessão, quando marcou na casa de 1min16s. Já Hamilton deixou seu desempenho para uma única tentativa no fim da bateria, mas não obteve nada mais do que a quarta marca – atrás do seu companheiro de equipe. Com 66 pole positions na carreira, ele tinha a possibilidade de igualar a marca de Michael Schumacher, que largou como primeiro do grid em 67 oportunidades. Durante o Q2 e Q1 o tricampeão mundial chegou a cravar o melhor tempo, porém, teve de se conformar com o melhor desempenho da Ferrari.

Na quinta e sexta colocações temos as Red Bulls Racing (RBR) de Max Verstappen e Daniel Ricciardo. Apesar da ameaça no Q1 e Q2, ambos não conseguiram ter forte ritmo no Q3, restando assim a terceira fila do grid de largada para o time de Milton Keynes.

Nico Hulkenberg se qualificou em sétimo para o grid de. As McLarens-Honda de Fernando Alonso e Stoffel Vandoorne ficaram com a oitava e nona colocações. E a décima ficou com a Scuderia Toro Rosso (STR) de Carlos Sainz Jr.

Di Resta – Paul Di Resta foi a grande estrela do Q1. Substituindo Felipe Massa, que sofreu novamente um mal-estar e teve de abrir mão do GP da Hungria, o piloto escocês não pilotava um carro de Fórmula 1 desde o GP do Brasil de 2013, porém, ainda assim teve um desempenho satisfatório dentro do possível.

Di Resta, que é primo de Dario Franchitti, ex-piloto de Fórmula Indy, largará neste domingo na penúltima colocação. Cravando 1min19s868, o escocês fez o que pôde e mesmo com o longo tempo sem guiar um carro de F1, terminou o primeiro período do treino classificatório à frente de Marcus Ericsson, da Sauber.