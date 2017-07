Escola de Rio Claro vai transformar resto de comida em adubo

Projeto piloto para montagem de uma composteira foi iniciado nesta semana na escola municipal Dante Egreggio, em Rio Claro. Nas composteiras, materiais orgânicos como restos de comida são transformados em adubo. A iniciativa faz parte dos trabalhos de educação ambiental e estímulo à sustentabilidade no município.

A ação está sendo realizada com orientação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, por meio do departamento de Resíduos Sólidos. “A ideia é aproveitar as sobras de alimentos e cascas de frutas servidas na própria escola e transformar o que antes ia para o lixo em adubo”, explica o diretor da escola Dante Egréggio, Edison Andrade, explicando que o adubo produzido será utilizado nos jardins da unidade de ensino.

Na terça-feira (25) durante orientações sobre a parte técnica do projeto, estiverem presentes à escola Willian de Oliveira e Leonardo Andrade, do departamento municipal de Resíduos Sólidos, e o vereador Seron do Proerd. A vice-diretora da escola, Luciana Cristina Borges, e a professora coordenadora do projeto, Andiara Galdino, também participaram da reunião.

De acordo com Andrade, que também é interlocutor do Programa Verde Azul (PMVA) em Rio Claro, o projeto piloto da composteira faz parte de uma série de iniciativas que o município está realizando para melhorar a posição no ranking do PMVA, que é uma iniciativa do governo estadual que premia as cidades melhores ranqueadas no desenvolvimento de ações ambientais.

Ainda nesta semana a prefeitura e Daae inauguraram uma nascente modelo para atividades escolares e estudantes da cidade começaram o plantio das primeiras árvores no projeto piloto de uma floresta urbana em trecho do anel viário.

As cidades que atingem a pontuação necessária no PMVA para obter o certificado garantem prioridade na captação de recursos do Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição (Fecop). Neste ano o governo estadual destinou R$ 15 milhões ao programa.