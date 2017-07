Comunidade de Santa Cruz chora a morte do Pe. Jacob Tomazella

Padre Tomazella, era pároco da comunidade religiosa da Santa Cruz. Seu velório teve início nesse sábado (29) no Salão Paroquial da Santa Cruz e neste domingo pela manhã, seu corpo será levado para a Igreja Matriz de Santa Cruz onde será celebrada uma missa de corpo presente ás 9:30. Após a celebração haverá um momento de despedida da comunidade, em seguida haverá o cortejo, às 13 horas no Cemitério São João Batista onde será sepultado no jazigo da Família Tomazella.

Padre Jacob era rio-clarense filho de José Thomazella e Maria Bortolotti Thomazella, nascido em 03/11/1942 e ordenado padre em 7 de dezembro de 1969. Pertencia a Congregação dos Sagrados Estigmas de Nosso Senhor Jesus Cristo – CSS; Tendo servido a congregação em várias cidades. Sempre acalentou o sonho de ser pároco em Rio Claro, há nove anos ele assumiu a Comunidade da Paróquia Santa Cruz. Comunidade essa que ele frequentou quando criança e fora batizado e coroinha.

Para ele essa comunidade era a sua família. Padre Jacó era juiz auditor substituto da Câmara Auxiliar do Tribunal Eclesiástico da diocese, foi Administrador Paroquial da Paróquia São José, em Corumbataí, era formado em bacharel em Filosofia, Teologia, Pedagogia, Administração de Empresas, Contabilidade, Economia, Direito e pós-graduado em Direito Canônico.

Mesmo com esse intenso curriculum ele tinha uma humildade peculiar tratava seus paroquianos como verdadeiros irmãos.

Alegre e festeiro ele se dedicava em reunir os fiéis e realizar festas. Já estava preparando na Matriz a tradicional quermesse. Nas capelas ele sempre incentivava a comunidade na realização de festas.

Padre Jacob junto à comunidade do Senhor Salvador em uma das festas realizadas na Capela de Itapé

O ocorrido

Por volta das 09h30 dessa sexta-feira (28), Os soldados Bonaldo e Pita realizavam um patrulhamento rotineiro nas imediações da Avenida 12, no bairro Santa Cruz, nas proximidades da igreja, quando, de acordo com boletim de ocorrência (BO), se depararam com o religioso caído no chão, já inconsciente e sem sinais vitais, possivelmente vítima de um infarto. Inúmeras pessoas, clamavam por socorro, encontravam-se ao lado do padre. Consta no Boletim de ocorrência que, de imediato, foi realizado uma massagem cardíaca e respiração artificial foram realizadas no padre. “Logo em seguida, compareceu a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O médico Fernando foi quem deu prosseguimento aos procedimentos médicos, juntamente com a equipe policial”, informa o BO.

Ainda segundo o documento, após cerca de quinze minutos, os sinais de Jacob Tomazella voltaram, sendo, então, encaminhado a uma unidade particular de saúde. Ele foi levado a U.T.I. onde permaneceu internado onde veio falecer na manhã de ontem (29).