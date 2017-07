Coluna Edmar Ferreira

A 17ª rodada do Campeonato Brasileiro será aberta hoje com dois jogos: 16h – Botafogo x São Paulo e 19h – Palmeiras x Avaí. Amanhã: 11h – Chapecoense x Atlético-GO; às 16h – Corinthians x Flamengo, Coritiba x Atlético-MG, Bahia x Sport e Ponte Preta x Fluminense e às 19h – Cruzeiro x Vitória e Grêmio x Santos. O jogo da tv na segunda-feira será Vasco da Gama x Atlético-PR, às 20h.

A classificação está assim: 1) Corinthians 40, 2) Grêmio 32, 3) Santos 30, 4) Flamengo 28, 5) Palmeiras 26, 6) Sport e Botafogo 24, 8) Vasco da Gama 23, 9) Cruzeiro 22, 10) Ponte Preta, Chapecoense e Fluminense 21; 13) Atlético-MG 20, 14) Bahia e Coritiba 19, 16) Atlético-PR e Avaí 17, 18) São Paulo 16, 19) Vitória 12 e 20) Atlético-GO 9.

Meus palpites para esta rodada: Botafogo 1 x 1 São Paulo, Palmeiras 3 x 0 Avaí, Chapecoense 2 x 0 Atlético-GO, Corinthians 0 x 0 Flamengo, Coritiba 1 x 1 Atlético-MG, Bahia 2 x 0 Sport, Ponte Preta 1 x 1 Fluminense, Cruzeiro 4 x 1 Vitória, Grêmio 2 x 1 Santos e Vasco da Gama 2 x 1 Atlético-PR.

A eliminação na Copa do Brasil traz grandes prejuízos ao Palmeiras. Sem a vaga assegurada para a semifinal da competição, o Verdão deixa de embolsar cerca de R$ 20 milhões. A Crefisa, patrocinadora do clube, pagaria R$ 6 milhões em prêmio, enquanto R$ 7 milhões seriam arrecadados com bilheteria da semifinal e final.

Mais problemas para o Palmeiras. Na preparação para o jogo contra o Avaí, que será disputado hoje, às 19h, no Allianz Parque, o zagueiro Juninho torceu o tornozelo após dividir uma bola com o atacante Deyverson. O jogador imediatamente deixou a atividade acompanhado pelo médico Gilberto Cunha e está fora do compromisso.

Clássico entre Corinthians e Flamengo, reserva um duelo entre o zagueiro Pedro Henrique e o centroavante Guerrero, que se enfrentaram no ano passado e o corintiano, mesmo sendo mais jovem e inexperiente, levou a melhor sobre o experiente peruano na vitória por 4 a 0, no mesmo Itaquerão. Tá cheirando empate.

São Paulo finalmente fechou a venda do atacante Centurión. O Genoa da Itália pagará R$ 13,5 milhões. São Paulo terá 10% de uma venda futura. O problemático jogador estava acertado com o Boca Juniors, mas a negociação melou.

Atitude acertada do Atlético/MG. O Estádio Independência, antes tido como um alçapão para o Galo, hoje não causa mais efeito nos adversários. Atlético/PR, Bahia e até o Vasco da Gama por exemplo, bateram o Galo no Horto neste Brasileirão. Lembra do ditado “caiu no Horto, tá morto”. Pois bem, agora o time de Rogério Micalli mandará seus jogos no Mineirão.

Assim como aconteceu em 2016, o Grêmio terá o Cruzeiro na luta por uma vaga na decisão da Copa do Brasil. No ano passado o time gaúcho passou e foi campeão em cima do Atlético/MG. As semifinais serão nos dias 16 e 23 de agosto. Um sorteio segunda-feira, na sede da CBF, definirá os mandos de campo. O clássico carioca entre Flamengo e Botafogo decidirá o outro finalista da competição. Que coisa né, nenhum paulista.

Velo Clube entra em campo hoje pela Copa Paulista em busca da reabilitação. Rubro-Verde recebe o Penapolense, às 19h, no Benitão. Time rio-clarense vem de duas derrotas seguidas para Ferroviária e XV de Piracicaba. A classificação do Grupo 1 está assim: 1) Ferroviária 12, 2) Mirassol e XV de Piracicaba 7, 4) Velo Clube, Linense e Penapolense 4 e 7) Noroeste 3. Também jogarão: Ferroviária x XV de Piracicaba e Linense x Noroeste.

Limeirense Fernandinho pode concorrer ao Prêmio Puskas de gol mais bonito do ano. O ex-jogador do Flamengo foi o autor de uma verdadeira obra-prima no Campeonato Chinês. O gol que marcou na vitória do Chongqing Lifan sobre o Tianjin Teda por 2 a 1 foi simplesmente antológico. O limeirense foi eleito o MVP (Jogador Mais Valioso) da rodada.

Nenhum caso de doping foi registrado na Copa das Confederações, realizada este ano na Rússia. Segundo a Fifa, ao todo foram 379 amostras durante as 16 partidas do torneio. A entidade acrescentou que o material foi analisado em laboratórios credenciados pela Agência Mundial Antidopagem (WADA), em Lausanne, na Suíça. A Alemanha foi a campeã, mesmo sem sua seleção principal.

A Seleção Brasileira Feminina de Futebol empatou com o Japão por 1 a 1, na cidade de Seattle, em sua estreia no Torneio das Nações, competição amistosa que está sendo realizada nos Estados Unidos. O gol brasileiro foi anotado por Camila, aos 42 minutos do segundo tempo. O Torneio das Nações reúne quatro seleções que estão entre as 10 melhores do mundo segundo o ranking da Fifa: Estados Unidos, Japão, Austrália e Brasil.

O time comandado pela técnica Emily Lima volta a campo neste domingo, às 21h (de Brasília), em San Diego, na Califórnia, diante dos Estados Unidos. Na próxima quinta-feira, o Brasil encerra o Torneio das Nações contra a Austrália, às 20h15, em Carson, cidade próxima de Los Angeles.

Fixo Neto, da Seleção Brasileira de Futsal, é o novo reforço de Sorocaba. Autor do gol do título do Brasil na Copa do Mundo em 2012, o jogador está totalmente recuperado de um tumor no cérebro, que o afastou das quadras desde janeiro deste ano.

Quem sonhava ver Marcelinho Huertas disputando o Campeonato Paulista de Basquete e o NBB10 terá que esperar mais um pouco. O armador é o novo reforço do Unicaja Málaga, equipe que disputa a Liga Espanhola de Basquete (ACB) e a Euroliga. Huertas, de 34 anos e 1m90, foi dispensado pelo Los Angeles Lakers da NBA após 76 jogos. Suas médias no melhor basquete do mundo foram de 3,9 pontos, 3,1 assistências, 1,5 rebote e 15 minutos em quadra.

Thomaz Bellucci e André Sá foram eliminados nas quartas de final do torneio de duplas do ATP 250 de Gstaad. Os dois tenistas brasileiros não conseguiram desbancar o favoritismo do francês Jonathan Eysseric e do croata Franko Skugor, cabeças de chave número 4 da competição realizada em quadras de saibro na Suíça, onde venceram por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/4.

Curiosidade do dia: O jogo era Vasco da Gama x Bangu no dia 16 de março de 1969. O Cruz de Malta vencia por 1 a 0, quando no finalzinho do jogo, o atacante do Bangu chuta forte e o goleiro Valdir faz uma defesa sensacional. Mas, ao repor a bola em jogo com as mãos, acabou jogando-a contra suas próprias redes. O jogo terminou empatado por 1 a 1.