Carreata homenageia São Cristóvão neste sábado

Rio Claro realiza neste sábado (29) a 43ª Carreata de São Cristóvão, que terá concentração a partir das 17 horas na Avenida Presidente Kennedy, ao lado do aeroclube. A saída está prevista para as 18 horas. Os condutores vão percorrer a Rua 14 até chegarem à rotatória da Avenida 32 pela Avenida Visconde do Rio Claro, onde haverá a bênção aos motoristas que será concedida pelo padre Renato Luís Andreatto, pároco da Igreja Nossa Senhora de Aparecida.

O tradicional evento homenageia o padroeiro dos motoristas e viajantes. A realização é um trabalho conjunto da prefeitura, Paróquia Nossa Senhora Aparecida e Sindicato dos Transportadores Autônomos Rodoviários de Rio Claro (Sintrarc). Na carreata, os motoristas pedem a intercessão de São Cristóvão para proteger os caminhos. “Os motoristas benzem os carros porque não sabem o que pode acontecer no trajeto e no destino”, observa o padre Renato Andreatto. Por isso, o pároco reforça a importância dos motoristas obedecerem as leis de trânsito e os limites de velocidade, inclusive durante a carreata. O alerta é reforçado pela Secretaria de Mobilidade Urbana, destacando que obedecer a sinalização de trânsito é sempre importante para evitar acidentes. A orientação do trânsito durante a carreata será feita pela Guarda Civil Municipal.

Segundo Gilvon Barbosa, primeiro vice-presidente do Sintrarc, o evento é realizado para a comunidade, mas é também de suma importância para o sindicato porque faz parte de sua história.

Além da carreata, os fiéis e devotos de São Cristóvão também poderão participar da missa em homenagem ao santo que será realizada domingo (30), às 9 horas, na Igreja Nossa Senhora de Aparecida. A estimativa é de que 800 pessoas participem da missa.