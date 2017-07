Apartamentos do Jardim das Nações I serão entregues em novembro

Na manhã de sexta-feira (28) técnicos do setor de engenharia da Secretaria Municipal da Habitação e do Departamento Autônomo de Água e Esgotos de Rio Claro realizaram uma visita técnica às obras de construção de 928 apartamentos no Jardim das Nações 1, em Rio Claro.

Durante a visita foi definida a segunda quinzena de novembro como prazo para a entrega dos apartamentos. Até lá serão feitos ajustes finais, como pintura e correções na área de lazer. “Definimos este prazo para que a empresa possa ter o tempo necessário para finalizar os serviços, pois queremos entregar os apartamentos com a qualidade que os moradores merecem”, comentou o prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria, que acompanhou a vistoria ao lado do promotor de justiça Gilberto Porto Camargo, vereadores e diretores municipais.

O gerente de obras da construtora Direcional, responsável pelas obras, Julio Luz do Santos, ressaltou que todos os problemas enfrentados no Jardim das Nações II foram corrigidos. Já o secretário de Habitação, Anderson Golucci, destacou que a entrega dos apartamentos deve ser feita com responsabilidade para que os novos moradores se sintam bem, sem terem dor de cabeça. “Antes recebíamos diversas ligações de pessoas reclamando, hoje nos aproximamos da construtora e isso não ocorre mais”.

O promotor de justiça Gilberto Porto Camargo parabenizou o prefeito Juninho e as equipes de trabalho pelo empenho, união e dedicação de esforços para entregar os empreendimentos em ordem. “Essa união de esforços de todas as partes mostra o comprometimento para se fazer a entrega perfeita aos moradores”. O promotor informou ainda que solicitou laudos técnicos dos terrenos para serem analisados para saber se existia algum risco na área e o mesmo relatou aos presentes que o risco é zero.

O empreendimento popular faz parte do programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal, realizado em parceria com a prefeitura e o governo estadual, por meio do programa Casa Paulista, fica ao lado do bairro Terra Nova, na região sul de Rio Claro, faz parte de um conjunto que soma 2.096 moradias. As residências já foram sorteadas entre os futuros moradores.

O empreendimento também ganhará unidades escolar e de saúde. “Não tinha nada disso, já providenciamos iluminação no acesso e vamos fazer outras melhorias”, observa Golucci. “Não queremos que o sonho da casa própria vire pesadelo, como foi no ano passado”, observa Juninho.

Também estiveram acompanhando a vistoria o vice-prefeito e secretário de Segurança e Mobilidade Urbana, Marco Antonio Bellagamba, o secretário de Obras, Paulo Roberto de Lima, o superintendente do Daae, Francesco Rotolo, os diretores de habitação Ricardo Campeão e Luana Pezzoti, o diretor de mobilidade urbana, Adilson Marques, o diretor de relações com o usuário do Daae, Sergio Montenegro Carnevalle, os vereadores Val Demarchi, Rafael Andreeta, Geraldo Voluntário e Júlio Lopes e o representante institucional da Elektro Eduardo Zornoff.