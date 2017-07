Sechi lança dois livros nesta 6ª-feira no Casarão da Cultura

Dois livros com poemas experimentais do artista multimídia José Roberto Sechi serão lançados no Casarão da Cultura de Rio Claro nesta sexta-feira (28), a partir das 20 horas. O evento inclui recital performático do autor.

O livro Lanterna – Lã Terna é prefaciado pelo jornalista José Roberto Sant’ana. Pôr/Por Pouco tem prefácio de pesquisador e professor Jorge Luiz Antonio. Nos dois, os destaques são os jogos com a língua portuguesa, nos quais são exploradas a síntese, a autorreferência e as possibilidades sonoras e visuais da língua portuguesa.

Ambos os livros têm 80 páginas no formato A6. A tiragem, artesanal, é de 50 exemplares de cada título, numerados e assinados. Com esses dois livros o artista chega a 34 títulos, publicados de forma independente pela editora samzdat “Edições 100”.

José Roberto Sechi é artista visual, poeta, mail-artista, performer e curador independente. Edita, desde o ano 2000, a revista de arte postal “Pense Aqui” e dirige o espaço alternativo Sechiisland, com uma micro-galeria para exposições de arte contemporânea, uma biblioteca especializada em arte e publicações experimentais, além da editora samizdat “Edições 100”.

Como artista visual e poeta, além de ter participado de diversas exposições coletivas, foi selecionado em numerosos salões de arte, concursos de poesia e antologias literárias, recebendo mais de 60 prêmios. É autor de 34 livros e CDs de poesia, poesia visual, videoperformances, videopoemas e arte sonora.

Como mail-artista organizou projetos internacionais de arte postal e participa intensamente do Networking por todo o planeta. Como artista performático apresentou numerosas ações no Brasil e exibiu sua obra em várias exposições individuais. O Casarão da Cultura de Rio Claro fica na Avenida 3 na esquina com a Rua 7, na Praça da Liberdade, Centro.