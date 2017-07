Santos pedirá, na CBF, a anulação da partida contra o Flamengo, que o eliminou da Copa do Brasil.

O Peixe alega que houve interferência externa para a anulação de um pênalti marcado por Leandro Pedro Vuaden. A defesa santista vai assegurar que foi um repórter da TV Globo que avisou o quarto árbitro Flávio Rodrigues de Souza que o zagueiro Réver tocou na bola antes de acertar Bruno Henrique na área. O jogo estava empatado por 1 a 1 e terminou com a goleada paulista por 4 a 2.

Mais uma vez vou bater nessa tecla: Palmeiras não tem um super time como o seu torcedor acha. Tirando Mina, Guerra e Dudu, Verdão é uma equipe competitiva, porém bastante comum, nada de excepcional. No ano passado, Vitor Hugo, Moisés e Gabriel Jesus faziam muita diferença. Cuca não encontrou os substitutos ideais para essas peças.

Só resta ao Palmeiras a Taça Libertadores da América, uma vez que o Brasileirão é quase impossível. E novamente a vantagem não está ao seu favor. Perdeu o jogo de ida por 1 a 0, no Equador e se tomar um gol do Barcelona no Allianz Parque, seria obrigado a marcar três. A torcida está paciente até demais na minha opinião. Pelo que foi investido até aqui, não existe cobrança nenhuma.

Curiosamente, os jogos de ida e volta entre Palmeiras e Cruzeiro e Santos e Flamengo terminaram 4 a 4. Mas o time mineiro e o representante carioca levaram a melhor pelo critério do gol fora de casa. Já o Botafogo deitou o pelo no Atlético/MG. Como está jogando bonito o Fogão. Cada dia que passa, gosto mais do Jair Ventura.

Em sua apresentação oficial no CT da Barra Funda, Marcos Guilherme disse que sonhava em vestir a camisa do São Paulo. O meia-atacante foi revelado pelo Atlético/PR em 2014 e encantou por seu futebol ofensivo, objetivo e de muita velocidade. Isso lhe rendeu convocações para as seleções brasileiras de base. Foi o artilheiro do Sul-Americano Sub-20, com quatro gols. Também foi vice-campeão Mundial da categoria em 2015.

Marcos Guilherme era um sonho do técnico Dorival Júnior, que tentou contratá-lo no começo do ano para o Santos. O novo reforço disse que está bem preparado fisicamente, até porque estava jogando pelo Dínamo Zagreb, da Croácia. Seu contrato de empréstimo é válido por um ano.

Cada vez mais eu tenho certeza absoluta que os goleiros Cássio e Vanderlei serão convocados por Tite. Que fase das muralhas. Não passa nada. O arqueiro do Peixe só não fez chover contra o Bahia. Quem deve estar feliz com a fase de Vanderlei é o empresário João Marcondelli, responsável direto por sua carreira, desde os tempos de Coritiba.

Após 239 dias, Alan Ruschel voltou a participar de uma partida, Sobrevivente da tragédia que vitimou 71 pessoas em Medellín na Colômbia, o lateral entrou no segundo tempo contra o Ypiranga/RS em amistoso realizado pela Chapecoense. Atuou por cerca de 40 minutos e foi bem. No domingo deverá entrar no segundo tempo contra o Atlético-GO, na Arena Condá, pelo Brasileirão. Que ótima notícia.

Corinthians ganhou uma ação na Justiça e deverá receber cerca de R$ 1 milhão do América/MG de indenização. Há seis anos, William Morais foi assassinado em Belo Horizonte. O atacante estava emprestado ao Coelho, que não teria feito seguro de vida. Na época, o promissor jogador estava com 19 anos e pelo profissional do Timão tinha disputado 10 partidas e marcado 3 gols.

A venda do volante Thiago Maia ao Lille, da França, pode dar um oxigênio às finanças do Santos. Os jogadores do clube esperam receber os direitos de imagem do mês de junho. Dizem que o atrasado gira em torno de seis meses.

Dois jogos esta noite pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro: 19h15 – Juventude x América/MG e 21h30 – Paysandu x Ceará. Na terça-feira, o Inter/RS bateu o Oeste por 2 a 0, no Beira-Rio, gols de Eduardo Sasha e Uendel (ex-lateral do Corinthians), enquanto o ABC fez 1 a 0 no Brasil/RS. Colorado neste momento ocupa a 4ª posição, com 27 pontos.

Morreu ontem aos 64 anos, no Rio de Janeiro, o ex-lateral-direito Perivaldo. Foi ídolo do Botafogo/RJ e defendeu a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1982. Ele estava internado há uma semana no Hospital Universitário Gafree e Guinle com pneumonia. A diretoria do Fogão decretou luto e solicitará um minuto de silêncio na partida de amanhã, às 16h, contra o São Paulo, no Engenhão.

Nem José Neto, nem Gustavo de Conti, nem Helinho e muito menos Demétrius Ferracciú. O novo técnico da Seleção Brasileira de Basquete Masculina é César Guidetti, de 47 anos, atual técnico do Pinheiros. Guidetti será o substituto do argentino Rubén Magnano, demitido após a Olimpíada do Rio de Janeiro.

A estreia de César Guidetti será na Copa América, que terá início no dia 25 de agosto. A competição será disputada em três países. O Brasil está no Grupo A com sede em Medellín. Os nossos adversários na primeira fase serão Colômbia, México e Porto Rico. As outras duas chaves serão em Montevidéu (Uruguai) e Bahía Blanca (Argentina). A fase final será em Córdoba, na Argentina, nos dias 2 e 3 de setembro.

O Vasco da Gama está montando uma verdadeira seleção para o Novo Basquete Brasil 10. A equipe comandada por Dedé Barbosa renovou os contratos do armador Nezinho e do ala norte-americano David Jackson e anunciou as contratações do armador Fúlvio (Brasília), dos alas Dedé (Franca) e Gui Deodato (Bauru) e do ala/pivô Guilherme Giovannoni (Brasília).

Um feito extraordinário para a natação brasileira. Etiene Medeiros tornou-se a primeira mulher campeã mundial. Ele ganhou o ouro nos 50m costas por apenas um centésimo. A brasileira, que no ano passado me concedeu uma entrevista exclusiva no Gran São João em Limeira, cravou o tempo de 27s14, contra 27s15 da chinesa Fu Yuanhu, campeã mundial em 2015. Aliaksandra Herasimenia, de Belarus, ficou com a medalha de bronze, com 27s23.

Curiosidade do dia: O primeiro confronto entre seleção paulista e seleção carioca aconteceu no dia 19 de outubro de 1901 e o placar foi de 1 a 1. O jogo foi em São Paulo e os jogadores cariocas vieram de trem. Cada um pagou sua despesa, que foi de 130 mil reis, entre passagem e estadia no hotel.