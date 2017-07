Rotatória do Jardim Paulista I terá espaço para pedestre

A rotatória localizada no final da Avenida Ápia, no Jardim Paulista I continua recebendo melhorias. O local ganhou nesta semana uma passagem para pedestres e os canteiros centrais próximos à rotatória receberam o plantio de 17 mudas de palmeiras fênix.

O prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria, esteve no local acompanhado do secretário municipal de Agricultura, Emilío Cerri, e destacou o trabalho dos funcionários. “Os serviços de manutenção e paisagismo está sendo feito pelas próprias equipes da prefeitura, e isso gera uma economia aos cofres públicos”, destacou Juninho que ressaltou que este paisagismo servirá de modelo para outros bairros. “Já realizamos este tipo de trabalho em trecho da área central e futuramente iremos implantar nos bairros”.

Emílio Cerri lembrou que o espaço já recebeu o plantio de palmeiras jerivá e mais de duas mil mudas de arbusto conhecido como mini ixora. “Falta apenas a colocação da grama esmeralda para que possamos entregar o local que está sendo aprovado pelos moradores dos bairros próximos”.

A rotatória também recebeu quatro braços de iluminação, deixando o trecho mais iluminado e aumentando a sensação de segurança para quem transita no local. Os trabalhos estão sendo realizados pelas secretarias de Agricultura, Obras e Meio Ambiente.

O local é uma homenagem póstuma à moradora Jovelina dos Santos Vendrami, conhecida como “Dona Jovem”, que sempre trabalhou em benefício da comunidade. Em dezembro de 2008, a rotatória recebeu o seu nome e nestes nove anos praticamente nenhuma melhoria foi feita no local.

Além dos serviços na rotatória da Avenida Ápia, melhorias também foram feitas pela prefeitura na região do trevo Victor Lopes Junior, mais conhecido como rotatória da Viviani Veículos.