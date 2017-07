Prefeitura inicia visitas monitoradas à nascente modelo na Vila Cristina

Aluna do quinto ano, Giullianna Gatti foi um dos estudantes que não esconderam o entusiasmo ao ver de perto uma nascente. “Gostei muito de estar tão próxima da natureza e de aprender sobre o meio ambiente desse modo tão divertido”, disse, afirmando ter também achado legal conhecer a história do lugar. “É importante a gente saber hoje para poder informar nossos parentes e, no futuro, nossos filhos”, destacou.

A nascente modelo fica na Vila Cristina e é mais uma ação do município pela educação ambiental, já que receberá vistas monitoradas de estudantes. A inauguração contou com a presença de alunos de nove a 11 anos da escola municipal Dante Egreggio, que também são agentes ambientais de Ensino Fundamental. Além de aprenderem sobre o contexto histórico da nascente e a importância da preservação, fizeram o plantio de mudas de árvores nativas e frutíferas, fornecidas pela Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Silvicultura e pelo Daae, e receberam panfleto com informações sobre a nascente e o uso racional da água.

O superintendente do Departamento Autônomo de Água e Esgoto (Daae), Francesco Rotolo destaca a importância de criar mecanismos para que as crianças vivenciem o meio ambiente de maneira didática e saudável. “A água é um dos bens mais valiosos do planeta e com essa iniciativa ajudamos a chamar a atenção pelo uso racional desse verdadeiro tesouro, além de estarmos contribuindo para a educação ambiental das crianças”, afirma.

Também participaram do evento o vereador Julio Lopes, presidente do Conselho Fiscal do Consórcio PCJ, e o interlocutor do Programa Município Verde Azul (PMVA) em Rio Claro, Edison Norberto de Andrade.

A nascente modelo é uma ação do Daae e prefeitura de Rio Claro, por meio das secretaria municipais de Meio Ambiente e da Educação. Além de ser uma ação educativa, a nascente modelo também faz parte da diretiva Gestão das Águas, do Programa Município Verde Azul. O PMVA é um trabalho do governo estadual para estimular ações de sustentabilidade nos municípios. Com a iniciativa o município também atende o “Programa Nascentes”, que amplia a proteção e conservação dos recursos hídricos.

Localizada no bairro Vila Cristina, a nascente modelo “Manancial Vila Cristina/Estrada da Bomba”, que desemboca no Ribeirão Claro, era utilizada como uma casa de bomba de captação, inaugurada em 1936. Quando a Estação de Tratamento de Água (ETA) 1 entrou em operação, em 1949, a casa de bomba foi sendo paulatinamente desativada.