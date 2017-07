O bom combate e o bom exemplo

Ao iniciar novo mandato na diretoria da SBPC – Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, é adequado registrar que ele traz a responsabilidade de dar sequência ao trabalho feito na nossa gestão anterior, e em especial ao esforço da professora Helena Nader, que de maneira aguerrida colocou a SBPC nas principais discussões da cena política nacional.

Nesses anos, em todos os momentos em que a educação, a ciência e a tecnologia estiveram ameaçadas de retrocesso, pela falta de visão estratégica de alguns políticos sobre a importância da tríade educação, ciência e tecnologia para o estado brasileiro, ela esteve presente, com a firmeza, senso e sensibilidade que lhes são marcas registradas de sua personalidade.

Assim, no saldo positivo que a nova diretoria recebe, estão as conquistas resultantes do estabelecimento do diálogo permanente com ministros e representantes dos ministérios da Educação (MEC), da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), do Legislativo e do Senado, sobre as inúmeras questões que ainda põem em risco a nossa educação, ciência e tecnologia, construídas ao longo das ultimas décadas.

Não menores foram as inúmeras ações entre os vários segmentos da comunidade científica, quer seja através de reuniões regionais ou pela interlocução constante, aberta e sempre disponível. Assim, temos hoje uma SBPC mais integrada aos vários setores da vida nacional – governo, parlamento, vários segmentos sociais, setor empresarial e da mídia -, que permitiram mais visibilidade à SBPC em todas as regiões deste imenso Brasil.

Trata-se de um avanço vital para a urgente missão de desenhar com contornos mais firmes a identidade do grupo profissional formado por educadores, pesquisadores, cientistas e, de situá-lo e afirmá-lo frente aos outros grupos da sociedade. Tal avanço ganha importância particular quando vivemos um momento de retrocesso e graves perdas profissionais e sociais porque, mais do que nunca, torna-se necessária uma participação ativa destes integrantes nos debates políticos do País, dos estados e dos municípios.

Helena contribuiu também, de forma marcante, com seu exemplo de pesquisadora, mulher e dirigente, em uma área em que ainda somos tão poucas a liderar num mundo ainda exclusivo de homens. Não há dúvida de que a cientista e grande líder deve hoje estimular muitas jovens a enxergarem outras possibilidades em suas carreiras e vidas futuramente. Helena, continuarás sendo nossa grande inspiração e referencia.

Vanderlan da S. Bolzani é professora titular do IQ-UNESP, vice-presidente da Fundunesp e reeleita vice-presidente da SBPC