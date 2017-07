FOQUE NAS SUAS POTENCIALIDADES

Deus não deu todos os talentos para uma só pessoa. Talvez até para que não sentíssemos impotentes e não nos víssemos sempre como referência. Sabendo disso podemos perceber que é o outro que nos auxilia e potencializa o nosso talento.

Sabe aquela estória do Reino animal? Há um tempo, os animais reuniram-se na floresta para escolher o mais perfeito. O critério baseia-se que o animal perfeito deve dominar o céu, a terra e o mar. Ou seja: saber voar, andar e nadar.

Um deles disse ser o cavalo. Ele é muito veloz e sabe nadar. Mas não sabe voar. Furou! A águia foi lembrada. Ela voa muito alta, anda, mas… Não nada. Que pena! A noite ia alta e não se chegava a nenhuma solução. Afinal, o rei leão coçou a juba… E teve um rasgo de iluminação: “Já encontrei!”

Todos pararam para ouvir o veredicto do rei: “O animal perfeito é o pato!” “Ele anda e voa e nada dominando assim a terra, o céu e o mar”. Todos aplaudiram e o pato foi aclamado o animal mais perfeito.

Agora analise a situação: O pato anda? Anda… Meio sem jeito, sem elegância, não dá nenhuma grande corrida, mas… anda. O pato voa? Voa … não vai tão alto como a águia, nem faz evolução no ar, mas … Voa. O pato nada? Nada… Não é nenhum golfinho, mas… nada. Ou seja, o pato faz tudo um pouco. E isto é bom? Alguns estudiosos no assunto dizem que não. Para eles quem faz de tudo um pouco é medíocre. Não se destaca em nada.

Portanto, pare de ser medíocre, foque em sua potencialidade e deixe de lado o que não faz parte de seu perfil. Quanto mais você se aperfeiçoa e equilibra o seu perfil, indiretamente está compensando os seus pontos mais altos. Use, portanto, o seu talento para melhorar a vida de outras pessoas e o talento dos outros para melhorar a sua.

As pessoas de maior sucesso que tenho assessorado são exatamente aquelas que conseguem ter a seu lado pessoas que possam completá-los e alavancá-los. Foque naquilo que você faz bem, ou seja, em seu talento e não permita que o seu melhor acabe sendo ofuscado pelo seu mais ou menos.Seja único, tenha valor, seja “ The best” ! Pense nisso!

Dr. José Roberto Teixeira Leite é Cirurgião Dentista e Coach em PNL

Email; pnljoseli@gmail.com