Aproveite as atrações do Shopping Rio Claro

As férias de julho acabaram, mas ainda dá tempo para se divertir no Shopping Rio Claro neste fim de semana. As atividades programadas são bem legais e agradarão as crianças, jovens e adultos.

Os pequenos, por exemplo, não podem perder a divertida peça teatral “Chapéuzinho Travessa e o Lobo do Bem”, que será encenada no sábado, 29 de julho, às 17h, na Praça de Alimentação.

E para fechar as férias com chave de ouro, no dia 30 de julho acontecem um show com o Palhaço Roverito, das 15h às 16h, na Praça de Alimentação, e uma sessão de fotos com a personagem infantil Luna, a partir das 16h30, em frente à Livraria Lumos

Segundo a Analista de Marketing do Shopping Rio Claro, Sibelly Paganotti, o objetivo da programação especial de férias é oferecer uma grande variedade de eventos e atrações para que as famílias se entretenham e se divirtam em seus passeios no centro de compras. “Procuramos oferecer entretenimento de qualidade para os nossos clientes”, finaliza a Analista de Marketing do Shopping Rio Claro.

Outras atrações

Os jovens não podem perder, por exemplo, a emoção de patinar no gelo, combinando muito bem com o clima de inverno. A Pista de Patinação funciona todos os dias, de segunda a sexta, das 14h às 22h, aos sábados das 12h às 22h e aos domingos das 12h às 20h. Menores de idade devem estar acompanhados por um adulto responsável.

Para os pequenos a partir de 5 anos, o brinquedo Zig Soft Play, que está na Praça de Eventos, é garantia de diversão. Esse brinquedo é composto por um circuito de atividades recomendado para crianças com até 1,40m e as com menos de 0,90m podem brincar acompanhadas por responsáveis.

E quem gosta de música e ainda não aprendeu a tocar um instrumento, o indicado são as Oficinas de Música da Escola Maria Isabel, uma das mais conceituadas da cidade. As aulas têm duração de uma hora e acontecem de quinta a sábado das 14h às 22h e aos domingos das 14h às 18h. Nos demais dias, os clientes podem conhecer uma grande variedade de instrumentos musicais, que estão em exposição no local, próximo à Portaria Oeste do Shopping. Para participar das oficinas, é preciso doar 1 kg de alimento não perecível, e o montante arrecadado será doado ao Lar Bethel.