Alunos cultivam horta em Batovi

A partir de implantação de horta, realizada pela prefeitura de Rio Claro, alunos da escola municipal Dennizard França Machado, no distrito de Batovi, estão tendo a oportunidade de acompanhar todo o processo que envolve a produção de hortaliças. Iniciado há um mês, o projeto “Cultivando novas gerações” proporciona aos estudantes a participação em todas as etapas do cultivo, incluindo preparação da terra, adubagem, plantio e irrigação. Na semana que vem, dia 3 de agosto, verduras e legumes serão colhidos, quando o espaço será inaugurado.

“Além de dar utilidade a um espaço que estava ocioso, a horta proporciona aos alunos contato com a terra e interação com o meio ambiente, despertando desde cedo nas crianças a consciência ambiental”, destaca o prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria.

Para a implantação do projeto, a prefeitura cercou o espaço e preparou o terreno. “O local foi fechado com tela e providenciamos os canteiros”, descreve o subprefeito Marcelo Roberto Scopinho. Com tudo pronto, os alunos realizaram o plantio das mudas de alface, cebolinha, rúcula, beterraba e almeirão, providenciadas pela Secretaria de Agricultura.

“Todas as crianças da escola contribuem para a manutenção da horta, sendo que cada turma realiza o trabalho mais adequado para a sua faixa etária, desde as atividades mais simples como irrigação e limpeza dos canteiros até a produção de adubos orgânicos”, explica Adriana Sarti, diretora da escola. Estudantes do curso de Biologia da Uniararas são voluntários e participam desde o início para a implantação do projeto e acompanham o desenvolvimento das tarefas executadas pelos alunos da escola municipal, inclusive usando as atividades para ensinar noções de biologia.

“A implantação da horta permite às crianças vivência ambiental e maior conhecimento do meio em que vivem”, observa o vereador Seron, autor de requerimento que solicitou a implantação da horta e também propôs lei que criou o Jogando Limpo, projeto voltado ao meio ambiente.

Depois de cerca de um mês cuidando da horta e zelando pela qualidade da produção, as crianças participarão do esperado momento da colheita. A produção será utilizada na merenda servida na escola. “Os estudantes poderão saborear os alimentos que foram cultivados e cuidados por eles”, informa David Maxwell Ferreira, diretor de subprefeituras. A escola municipal Dennizard França Machado atende 210 alunos, incluindo Educação Infantil e Ensino Fundamental.