Ação contra tráfico de entorpecentes em Santa Gertrudes conta com o apoio do canil da GCM de Rio Claro

Na tarde de terça-feira 25/07/2017, por volta das 16:00h, integrantes da viatura 1.52 do Canil da Guarda Civil de Rio Claro, além do cão de faro Áthila, foram acionados a prestar apoio à Polícia Civil e a Guarda Civil de Santa Gertrudes, pela Rua 12, no Jardim Parque Industrial em Santa Gertrudes. A equipe do Canil ao chegar no local dos fatos, deparou com um casal abordado, onde havia a denúncia de tráfico de entorpecentes. Após buscas com o cão de faro, a equipe logrou êxito em localizar certa quantia de uma substância aparentando ser cocaína, a qual se encontrava alocadas em dois aparelhos de DVD. Diante da situação o casal foi encaminhado até a delegacia, onde a autoridade ratificou a voz de prisão em flagrante, onde ficaram à disposição da justiça. As demais providências ficaram a cargo da GCM de Santa Gertrudes e da Polícia Civil. O Canil registrou o RO/GCM nº 1329/2017.

GCM localiza veículo produto de furto

Na tarde de quarta-feira, 26/07/2017, a viatura 446 durante patrulhamento no bairro Jd. Panorama, se deparou com o veículo GM Celta estacionado na avenida 70 x ruas 26 e 27

Ao realizar pesquisa constou um veículo GM Monza também produto, verificando na listagem do Centro de Operações, havia um veículo furtado no último dia 15 com as mesmas características, confirmando tratar-se mesmo veículo verificando a numeração de chassi.

Acionado o serviço de guincho e informado a vítima, veículo conduzido ao plantão, registrados BO/PC N° 7379/2017 e RO GCM N° 1336/2017 – Localização de Veículo.