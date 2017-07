Rio Claro sediará em setembro etapa do Município Verde Azul

“Vamos nos preparar para bem receber os participantes e também nos organizar para melhorar a classificação de Rio Claro no ranking estadual”, afirma o prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria.

Na terça-feira (25) representantes de secretarias municipais receberam a assessora do gabinete da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, Laura Crepaldi, em reunião que deu início aos preparativos para o evento de setembro.

“Na reunião foram discutidas questões de logística para sediar o evento, como localização, opções de gastronomia nas proximidades e capacidade de público, que deve ser para mais de 700 pessoas”, explica Antonio Penteado, secretário do Meio Ambiente, que participou da reunião.

Laura Crepaldi e sua equipe visitaram alguns lugares propostos e estão reunindo dados para uma nova análise que definirá a sede do evento.

“Selecionamos alguns lugares que podem sediar o evento e estamos dando todas as informações necessárias para que a Secretaria Estadual do Meio Ambiente estabeleça onde a atividade será realizada”, comenta o vice-prefeito e secretário de Segurança, Defesa Civil e Mobilidade Urbana, Marco Antonio Bellagamba, também presente no encontro.

Participaram ainda da reunião o secretário de Educação, Adriano Moreira; o secretário de Esporte e Turismo, Ronald Penteado; a superintendente do Arquivo Municipal, Mônica Frandi Ferreira; o vereador Julio Lopes, presidente do Conselho Fiscal do Consórcio PCJ; e Edison Norberto de Andrade, interlocutor do Programa Município Verde Azul (PMVA) em Rio Claro.

O lançamento do Selo Município Verde Azul deste ano foi realizado em junho, em Mogi das Cruzes. A etapa de certificação das cidades participantes em Rio Claro, em setembro, dará continuidade à programação, que terá a terceira e última etapa em dezembro, na cidade de São Paulo.

O Programa

Lançado em 2007 pelo Governo do Estado de São Paulo, o PMVA tem o objetivo de auxiliar as prefeituras paulistas no desenvolvimento de ações pela sustentabilidade.

Ao final de cada ciclo anual é avaliada a eficácia dos municípios na condução das ações nas áreas propostas pelo programa. As 10 diretivas avaliadas são referentes à biodiversidade, resíduos sólidos, arborização urbana, educação ambiental, “cidade sustentável”, gestão das águas, tratamento de esgoto, qualidade do ar, uso do solo, estrutura ambiental e Conselho Ambiental.

As cidades que atingirem a pontuação necessária para obterem o certificado garantem prioridade na captação de recursos do Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição (Fecop).

Durante a solenidade de lançamento do programa, na cidade de Mogi das Cruzes, o secretário Estadual de Meio Ambiente, Ricardo Salles afirmou que neste ano são destinados R$ 15 milhões ao programa, dez vezes mais que o destinado em 2016.