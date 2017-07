Rio Claro realizará sábado a 43ª Carreata de São Cristóvão

Em reunião realizada na manhã de quarta-feira (26), entre representantes da administração municipal, do Sindicato dos Transportadores Autônomos Rodoviários (Sintrarc) e da igreja Nossa Senhora Aparecida ficou definida a realização da tradicional Carreata de São Cristóvão nesse final de semana em Rio Claro.

A carreata será realizada sábado (29) a partir das 18 horas. A concentração dos motoristas será na via presidente Kennedy a partir das 17 horas, ao lado do aeroclube entre as Rua 14 e a indústria 3 Fazendas.

O percurso será o mesmo de anos anteriores, com saída da via Kennedy seguindo pela Rua 14 até a Avenida Rio Claro, onde haverá a bênção aos motoristas nas proximidades da rotatória da Avenida 32. A bênção será concedida pelo padre Renato Luis Andreatto, pároco da Igreja Aparecida.

A Guarda Civil Municipal, que fará a orientação do trânsito aos participantes, pede a atenção e colaboração de todos para que sigam as leis de trânsito. “Mesmo participando da carreata, o motorista tem que parar nos semáforos, por exemplo”, alerta o diretor municipal de Mobilidade Urbana, Adilson Marques.

De acordo com Gilvon Barbosa, primeiro vice-presidente do Sintrarc, a carreata será realizada graças ao apoio e união de todos. “Temos a expectativa de mais uma carreata com grande participação dos motoristas”, destaca.

Da reunião na quarta-feira também participaram o chefe de gabinete do prefeito, Ricardo Naitzke, o diretor municipal de Turismo, Fratello do Carmo, a assessora Valdira Augusto, Valdir Carlos Pimenta (primeiro secretário do Sintrarc) e Mário Pedersen (presidente do Sintrarc).