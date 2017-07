Prefeitura de RC recupera ponte danificada no bairro dos Lopes

Ação da prefeitura de Rio Claro iniciada na quarta-feira (26) está recuperando a ponte sobre o Ribeirão Claro localizada no Bairro dos Lopes, antiga estrada para Araras. A ponte foi muito avariada no fim de semana, provavelmente devido ao uso indevido de caminhões com excesso de peso.

O secretário de Agricultura, Emílio Cerri, e o secretário de Obras, Paulo Roberto de Lima, acompanharam o início dos trabalhos de reforma ponte. “Estamos refazendo parte da ponte de madeira com troca do tablado nos pontos mais críticos”, explica Cerri, acrescentando que a ponte é importante principalmente devido ao aumento de residências naquela região registrado nos últimos anos.

De acordo com o secretário de Obras o trabalho deve se estender durante esta semana e, por enquanto, não é necessário fazer a interrupção do trânsito naquele trecho. “Estamos realizando a obra de maneira a minimizar o máximo possível os eventuais transtornos aos motoristas”, explica, acrescentando que mesmo assim é importante que os motoristas colaborem e redobrem a atenção ao se deslocarem naquelas imediações. Em caso de necessidade de interrupção do tráfego, o trecho será devidamente sinalizado.