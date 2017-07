JUAREZ ALVARENGA

Nosso quarto de dormir é nossa caverna onde a intimidade conosco

mesmo chega ao ápice. Escondemos do mau relacionamento humano e aprimoramos

nossas armas, para guerras diárias. É nele, que o descontentamento diário

sepulto seus desconfortos.

Sentimos dono de nossas vidas. E é através dele que saem as

estratégias mais mirabolantes, para impulsionar nossa existência para o

topo.

É nosso presente diário, onde nossa alma se projeta, para o

infinito a dor tênue.

Sabemos que a classe media é aqueles, onde seus indivíduos tem mais

regularidade no cotidiano. Na rica a vida é termométrica. Uma hora lá em

cima, outra hora lá em baixo. Seu viver não tem a consistência da classe

media. Por isso, é acreditável que a classe media tenha mais regularidade

psicológica, pois o meio é a saída, para os dois extremos da felicidade.

É na nossa alcova em que traçamos metas para o futuro. E o futuro

da classe media sempre foi ser feliz sendo um rico sem patrimônio.

O que se idealiza mais satisfatório, para a classe media, são os

concursos públicos. Quem consegue atingir este objetivo tem a tão sonhada

retaguarda econômica.

É o quarto de dormir, da classe media, as trincheiras armadas, para

enfrentar as guerras diárias. Os versos saltitantes de alegria constante.

Agora é meia noite. Coqueiral descansa da realidade. Eu do meu

quarto e na minha escrivaninha desenho os mais autênticos sonhos, com as

tintas da realidade. Traço metas gigantesca, pois sei que é do quarto de

dormir da classe media, que saíram as ideias mais brilhantes para

humanidade.

Seja você dono de sua própria vida e descanse, rotineiramente, em

seu recanto sagrado, pois é nele que sua alma voa faminta de atingir os

alvos dos horizontes palpáveis.

