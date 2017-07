Número de homicídios e de roubos cai no primeiro semestre em Rio Claro

O município de Rio Claro apresentou redução no indicador de casos com vítimas de homicídio doloso, roubos e furtos de veículos no primeiro semestre deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. As quedas registradas foram de 18%, 30% e 11%, respectivamente. Os dados foram divulgados na terça-feira (25) pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. “É uma boa notícia que dá um termômetro das nossas ações. Vamos continuar trabalhando para diminuir ainda mais as estatísticas criminais e oferecer mais segurança à comunidade”, avalia o prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria.

De acordo com o levantamento da pasta, o número de homicídios dolosos diminuiu de 13, nos primeiros seis meses de 2016, para 11 em 2017, queda superior a 18%. No mesmo período, o total de roubos caiu de 681 no primeiro semestre do ano passado para 476 neste ano, redução de 30%. Os casos de furto de veículos diminuíram de 324 entre janeiro e junho de 2016 para 288 no mesmo período de 2017, decréscimo de pouco mais de 11%. Com relação a roubo de veículos, a diminuição foi de 6%, com 165 registros no primeiro semestre do ano passado contra 155 no primeiro semestre deste ano.

Ao avaliar os motivos da redução dos indicadores criminais em Rio Claro o secretário de Segurança, Marco Antonio Bellagamba, afirma que a queda ocorreu por conta de uma política de integração das forças policiais. “A harmonia e o diálogo são fundamentais para que se possa avançar ainda mais na redução da criminalidade e garantir maior segurança à população”, comenta.

Bellagamba também ressaltou a importância das polícias estarem presentes de forma ostensiva, acessível e visível em locais de grande circulação de pessoas, além de incentivar e motivar os agentes de segurança para realizar ações de abordagem e bloqueio nos horários e locais com maior incidência criminal. “As ações implementadas vão continuar e outras serão realizadas para diminuir ainda mais esses números”, frisa.

Desde o início do ano a prefeitura tem realizado ações para melhorar a segurança na cidade. Uma delas foi a criação da Central de Segurança Integrada (CSI), serviço que reúne no mesmo espaço as forças de segurança pública (Guarda Municipal e polícias Civil e Militar). Uma segunda unidade da CSI será implantada em breve na antiga estação ferroviária.

Outra conquista no setor foi a transferência da Companhia de Polícia Militar Ambiental de Araras para Rio Claro. A Guarda Municipal criou a Operação Guarda Cidadã que, semanalmente e em datas estratégicas, coloca nas ruas GMs que nos demais dias fazem trabalhos administrativos. O sistema de rádio da GCM ampliou o alcance de comunicação na área rural e o canil municipal agora treina no Lago Azul enquanto faz o patrulhamento do parque.